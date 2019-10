von Christiane Pfeifer

Alle Tische und Stühle der gemütlichen Buchhandlung Buch&Café in Laufenburg waren besetzt. Der Görwihler Autor Gerhard Krug las am Sonntagmorgen aus seinem fünften Buch „Richtig krank sein für Männer.

Renata Vogt hieß die Gäste zur Lesung Willkommen und sagte scherzhaft: „Vielleicht erkennt sich der ein oder andere in der Lesung wieder. Das fünfte Buch von Gerhard Krug entstand spontan. Er sagte: „Ich habe es innerhalb von vier Wochen verwirklicht.

Gerhard Krug bei der Lesung aus seinem neuen Buch „Richtig krank sein für Männer“ in der Buchhandlung Buch&Café Laufenburg. | Bild: Christiane Pfeifer

Die viel gefürchtete „Männergrippe“

Die Lesung wurde immer wieder durch passende Lieder aufgelockert. So wurde durch die Melodie von Spiel mir das Lied vom Tod dem größtenteils weiblichen Publikum der Ernst der „Männergrippe“ verdeutlicht.

Die Zielgruppe des Ratgebers sind Männer. Sie sollen durch die richtige Dosierung des Krankseins die maximale Fürsorge und Pflege des Partners und der Familie erhalten. Auch wertvolle Tipps im Umgang mit den Arbeitskollegen und Vorgesetzten finden sich auf den 65 Seiten starken Büchlein. Illustriert wurde es von dem Laufenburger Künstler Markus Olivieri. Die zehn farbigen Illustrationen sind liebevoll und mit viel liebe zum Detail gestaltet.

Auch richtig krank werden will gekonnt sein

Das Buch ist unterteilt in die Kapitel „richtig krank werden“, „richtig krank sein“ und „richtig genesen“. Einige Frauen erkannten bei der Lesung tatsächlich einige Verhaltensmuster bei ihrem eigenen Mann wieder. Renata Vogt sagte dazu: „Deshalb ist es auch ein schönes Buch und eine Bestätigung für uns Frauen.

Krug nimmt aber auch die Männer in die Pflicht: „Die Dramatik des Satzes ‚Schatz, ich glaube, ich werde krank‘ muss einstudiert werden. So soll der Mann, um den Pflegeinstinkt der Partnerin zu wecken, genau das richtige Maß an Krächzen in die Stimme legen.“ Krug selbst ist laut eigener Aussage pflegeleicht: „Ich lege mich aufs Sofa und sterbe heimlich still und leise.“ Trotzdem stecke viel eigene Erfahrung in dem Buch, Krug dazu: „Meine Frau betreut mich sehr kompetent, wenn ich krank bin.“

Spülmaschine ausräumen? – zu gefährlich!

Besonders viel Fingerspitzengefühl ist gefragt, wenn man noch Zuhause ist und soweit genesen, dass Hilfe im Haushalt erwartet wird. Auch hier hat der Autor wertvolle Ratschläge: „Die Geschirrspüle im warmen Zustand auszuräumen und die von Bakterien belasteten Dämpfe einzuatmen, ist für einen noch angeschlagenen Mann viel zu gefährlich. Hat man Kinder, so kann man diese in der Sozialisation unterstützen, indem man sie kleine Botengänge erledigen lässt.“

Zum Abschluss wünschte Krug den Gästen: „Bleiben Sie gesund.“ Der Autor arbeitet bereits an seinem Fortsetzungsroman von „Die Söldnerin“.

Gerhard Krug bei der Lesung aus seinem neuen Buch „Richtig krank sein für Männer“ in der Buchhandlung Buch&Café Laufenburg. Zum Dank für die Lesung, erhielt der Autor von Renata Vogt ein kleines Präsent. | Bild: Christiane Pfeifer

Das Buch

Das neue Buch von Gerhard Krug „Richtig krank sein für Männer“ ist in der Buchhandlung Buch&Café in Laufenburg für 7,95 Euro vorrätig oder mit der ISBN-Nummer: 978-3-9820095-2-0 bestellbar. Nähere Informationen über den Autor und seine Werke im Internet (www.soeldnerin.de).