Eine 36-jährige Schweizerin ist am Sonntag, 4. August, bei Kaisten in der Nähe von Laufenburg mit ihrem Audi von der Straße abgekommen, als sie vom Sulzerberg in Richtung Kaisten fuhr. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, geriet die 36-Jährige in einer Rechtskurve nach links und kam von der Fahrbahn ab. Sie streifte mit ihrem Audi einen Baum und geriet eine Böschung hinunter, wo der Wagen zum Stehen kam.

Die Autofahrerin konnte einen Familienangehörigen alarmieren, der zur Unfallstelle kam und die Polizei verständigte. Die 36-Jährige zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Unfallauto erlitt einen Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat ein Verfahren eröffnet. Die Aargauer Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang ab.