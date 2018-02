Laufenburg Autobahn: Halbseitige Sperrung wegen Lärmschutzsanierung bei Laufenburg

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten an der Andelsbachbrücke wird die Fahrspur auf der A98 in Richtung Waldshut ab Montag, 19. Februar, gesperrt. Die Maßnahme dauert etwa einen Monat.

Die Lärmschutzwand der A 98 an der südlichen Andelsbachtalbrücke bei Laufenburg wird ab Montag, 19. Februar, saniert. Das teilt das Regierungspräsidium Freiburg mit. Die Maßnahme macht eine halbseitige Sperrung in Richtung Waldshut notwendig. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 16. März dauern. Der Verkehr Richtung Waldshut wird in dieser Zeit durch Murg und Laufenburg umgeleitet und bei Laufenburg wieder auf die A 98 geleitet, so das RP. Der Verkehr in Richtung Bad Säckingen verbleibt auf der Fahrspur und wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Für die Wochenenden ist geplant, die Baustelle nach Möglichkeit behelfsmäßig zu öffnen, damit der Verkehr über die Autobahn fließen kann.