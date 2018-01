Laufenburg Auto übersehen: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Ein entgegenkommendes Auto übersehen und dadurch einen Unfall verursacht hat laut Polizei ein 32-Jähriger in Luttingen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am 04.01.2018 um 20.15 Uhr in Laufenburg gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher war fuhr mit drei weiteren Insassen auf der Luttinger Straße in Luttingen in Richtung Laufenburg, als er beim Linksabbiegen in eine Hofeinfahrt ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah, teilt die Polizei mit.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, in dessen Folge der unfallverursachende Fahrer und ein Insasse sowie die Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug leicht verletzt wurden. Die Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, so die Polizei weiter, es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der 32-jährige Unfallverursacher muss mit einer Strafanzeige rechnen.