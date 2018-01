Laufenburg Auto geht in Flammen auf

Der Fahrer war auf der A98 unterwegs, als das Auto Feuer fing. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

Laufenburg – Am Freitagmorgen ging ein BMW auf der A 98 bei Laufenburg in Flammen auf. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Fahrer hatte den Brand gegen 5.40 Uhr auf der Fahrt in Richtung Bad Säckingen bemerkt und sein Auto auf einer Abbiegespur gestoppt. Er selbst und eine Beifahrerin konnten sich unverletzt retten. Die Feuerwehren aus Albbruck und Laufenburg waren im Einsatz und löschten das brennende Fahrzeug. Im Bereich der Brandstelle wurde auch der Asphalt leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der BMW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Ein technischer Defekt erscheint wahrscheinlich.