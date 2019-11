von sk

Heinrich Grieshaber, langjähriger Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und Aufsichtsratsvorsitzender der Grieshaber Logistik AG, ist mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Rund 120 Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik, darunter langjährige Weggefährten Grieshabers, waren zur Feier mit Nicole Hoffmeister-Kraut, der Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, in die IHK nach Weingarten gekommen.

Verdienste um die regionale Wirtschaft

„Du hast diese Auszeichnung verdient, weil du dich der gesellschaftlichen, sozialen und politischen Verantwortung, die ein Unternehmer trägt, stets gestellt und sie ausgefüllt hast“, sagte der amtierende IHK-Präsident Martin Buck in seiner Begrüßung und lobte Grieshabers Unternehmerpersönlichkeit sowie dessen Engagement und stetigen Einsatz, der nicht nur dem eigenen Unternehmen, sondern auch dem Wohl und der Entwicklung der regionalen Wirtschaft gedient habe und noch diene.

Anekdoten aus einem Unternehmerleben

In seiner launigen Rede ließ Buck auch Weggefährten Grieshabers zu Wort kommen und erzählte ein paar Anekdoten, die den Geehrten als zugewandten, bodenständigen, in der Region verwurzelten, stets nach vorne gerichteten, mutig-entschlossenen, humorvollen, weltoffenen, tatkräftig zupackenden und auch sehr großzügigen Menschen skizzierten.

Von Grieshabers zupackender Art und dessen schier unbändigem Willen könne sich auch die Politik eine Scheibe abschneiden, betonte Buck und verwies auf dringliche Themen wie Entsenderichtlinie, Infrastruktur, Bürokratieabbau oder die vor Kurzem verabschiedete Grundsteuerreform – „wieder so ein Bremsklotz, Erleichterungen – Fehlanzeige“.

Für Technologieoffenheit und Wettbewerb

In Zeiten großer Transformationsprozesse müsse man auf Technologieoffenheit setzen und auch durch kluge Förderprogramme echten Wettbewerb und echte Innovation voranbringen, so sein Appell an die Ministerin. Es sei an der Zeit, dass die heimische Wirtschaft durch schnelle Beschlüsse der politisch Verantwortlichen entlastet werde. „Wir bleiben dran“, versprach Ministerin Hoffmeister-Kraut. Die Probleme seien erkannt und gemeinsam mit der Wirtschaft wolle man tragfähige Lösungen entwickeln und den Bürokratieabbau erfolgreich vorantreiben.

Zwischen Stillstand und Fortschritt

„Nichts ist spannender als Wirtschaft“, sagte sie in ihrer Laudatio. Dies gelte besonders für die Geschichte des Unternehmers Heinrich Grieshaber – eine Geschichte auch mit Tiefschlägen, vor allem aber eine Geschichte harter Arbeit und mutiger Entscheidungen, die zum Erfolg führten. Stillstand sei für den Geehrten undenkbar, immer und überall habe er persönlich mit angepackt. „Sie haben auf Ihrem Weg als Unternehmer viele Wettbewerber hinter sich gelassen, aber auch viele Menschen mitgenommen“, so die Ministerin.

Mehr Fachkräfte – weniger Bürokratie

In seinem Engagement für die IHK Bodensee-Oberschwaben als Selbstverwaltung der Wirtschaft habe sich Grieshaber an vielen Stellen unermüdlich eingesetzt – für eine Verbesserung der Infrastruktur, die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, einen Abbau von Bürokratiehemmnissen oder auch für stimmige wirtschaftliche Rahmenbedingungen. „Die Arbeit der Kammern ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Wirtschaftsordnung“, betonte die Ministerin und dankte in diesem Zusammenhang allen, die sich ehrenamtlich für die Wirtschaft engagieren.

Heinrich Grieshaber sei sich auch seiner gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung als Unternehmer immer bewusst gewesen, betonte Hoffmeister-Kraut. Mit der Grieshaber-Stiftung beispielsweise, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Gabriele gegründet habe, unterstütze er Förderprojekte für Kinder und Jugendliche wie das Sprachförder-Projekt „Rucksack“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Auch der vor vier Jahren von Gabriele und Heinrich Grieshaber ins Leben gerufene Preis für Logistik und Unternehmensführung, der jedes Jahr an zwei Absolventen der HTWG Konstanz vergeben werde, zeige die besondere Leidenschaft Grieshabers für die Bildung und Ausbildung junger Menschen.

Besonderer Dank auch an Gabriele Grieshaber

„Sie sind ein Schaffer, ein Macher und haben sich um die Wirtschaft und die Menschen in besonderer Weise verdient gemacht“, so die Ministerin. Ihre besondere Anerkennung galt auch Gabriele Grieshaber, die immer tatkräftig und mitgestaltend an der Seite ihres Mannes gestanden habe. „Sie beide haben gemeinsam so viel geschaffen – für die Menschen, die Gemeinschaft, die Region.“

„Wir Unternehmer sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, betonte Heinrich Grieshaber und dankte Martin Buck und der Ministerin für die wohlwollenden Worte. Sein mehr als 30-jähriges Engagement für die Wirtschaft – zunächst bei den Wirtschaftsjunioren, dann in der IHK-Vollversammlung sowie als IHK-Vizepräsident und IHK-Präsident – habe ihn sehr geprägt und erfüllt. Überaus dankbar sei er den vielen Menschen, die sein Wirken möglich gemacht und ihn auf seinem beruflichen und privaten Weg begleitet und unterstützt haben: vor allem IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Jany („wir haben gemeinsam viel erreicht“), den hilfsbereiten IHK-Mitarbeitern, den Geschäftsführern und Mitarbeitern der Grieshaber Logistik GmbH und ganz besonders seiner Ehefrau Gabriele.

Songtext von Udo Jürgens als Motto

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, zitierte der Geehrte abschließend ein Udo Jürgens-Lied, um den Text dann ganz persönlich auf sich selbst abzustimmen: „Und ich sage jetzt: Mit 71 Jahren, da hat man Spaß daran.“ Er hatte auch die musikalischen Beiträge der Eddy Miller Group mit Panflötistin Elisabeth Niggel für die Auszeichnungsfeier ausgesucht. Ganz besonders gut zu Heinrich Grieshaber passe das Lied „My way“ von Frank Sinatra, sagte Bandchef Eddy Miller.