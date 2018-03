vor 4 Stunden Markus Baier Laufenburg Auszeichnung für Hans-Thoma-Schule: Sonderpreis für innovative Ideen

Grund zur Freude hat die Laufenburger Hans-Thoma-Schule: Sie wurde mit dem Sonderpreis des vom Landkreis Waldshut ausgelobten Innovationspreises ausgezeichnet. Mit diesem Preis würdigt der Kreis "gute Konzepte zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung", heißt es in einer Mitteilung. Den mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis hat die Hans-Thoma-Schule deswegen erhalten, weil sie trotz der eingeschränkten Möglichkeiten, die öffentlichen Arbeitgebern zur Verfügung stehen, "mit einem Höchstmaß an Engagement" im Sinne einer flexiblen und kreativen Personalpolitik tätig sei, so die Einschätzung der Jury.