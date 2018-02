Laufenburg Auszeichnung: Schluchseewerk ehrt langjährige Mitarbeiter

Das Schluchseewerk in Laufenburg ehrt in einer Feierstunde langjährige Mitarbeiter. Das Unternehmen würdigt die Treue und Verdienste.

Laufenburg – Die Schluchseewerk AG gratuliert in einer Feierstunde Elke Schmider, Günter Ebner, Bernd Hierholzer, Christian Günter und Thomas Dobler zu deren 25-jährigen Dienstjubiläum. Insgesamt 125 Jahre Betriebszugehörigkeit sind für den Fachbereich Instandhaltung ein Grund zum Feiern: seit Januar 1993 leisten Elke Schmider, Günter Ebner, Bernd Hierholzer, Christian Günter und Thomas Dobler treuen Dienst bei der Schluchseewerk AG.

Elke Schmider begann ihre berufliche Laufbahn in ihrem Ausbildungsberuf der Technischen Zeichnerin in der Hauptbetriebsleitung in Häusern. Mittlerweile ist ihr Dienstsitz in der Hauptverwaltung Laufenburg, in der sie als Team-Assistentin des Fachbereichs Instandhaltung tatkräftig dem Fachbereichsleiter Joachim Hägele zur Seite steht.

Auch der Konstrukteur Günter Ebner fing 1993 in der Hauptbetriebsleitung in Häusern an. Zwischenzeitlich ist sein Dienstsitz in der Hauptverwaltung Laufenburg. Nach verschiedenen Umorganisationen gehört er seit 2015 dem Fachbereich Instandhaltung an.

Bernd Hierholzer trat nach seiner Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker und einer weiteren externen Tätigkeit die Stelle als Elektriker im Kavernenkraftwerk Wehr an. Im Jahr 1997 legte er die Meisterprüfung zum Elektroinstallateur-Handwerk ab und konnte 2003 die Stelle als Meister Elektrotechnik im Fachbereich Instandhaltung übernehmen, die er bis heute innehat. Von 2002 bis 2010 war er als Mitglied des Betriebsrats tätig.

Christian Günter wurde 1993 nach seiner Ausbildung zum Elektroinstallateur und einer weiteren beruflichen Tätigkeit im Kraftwerk Häusern als Elektriker eingestellt. Seit 2011 gehört er der Baustromgruppe des Fachbereichs Instandhaltung an, in der er seither die Funktion des Vorhandwerkers übernommen hat.

Bereits seine Ausbildung zum Betriebsschlosser absolvierte Thomas Dobler bei der Schluchseewerk AG. Nach seinem Wehrdienst und einer weiteren externen Beschäftigung trat er 1993 die Stelle als Betriebsschlosser im Kraftwerk Waldshut an. Seit 2009 ist er als Facharbeiter, Fachrichtung Maschinenbautechnik, in der Instandhaltung tätig.

Joachim Hägele, Fachbereichsleiter Instandhaltung, und Joachim Auer, als Betriebsratsmitglied, gratulierten den Jubilaren im Namen des Unternehmens. Sie dankten ihnen für ihre Treue zum Unternehmen und die bislang geleistete Arbeit und wünschten allen für ihre weitere Zukunft alles Gute.