Laufenburg Aus zwei mach eins: Fusionsversammlung des DRK Laufenburg-Luttingen

Laufenburg – Etwas Wehmut aber auch große Hoffnung auf eine gute gemeinsame Zukunft lag an der gemeinsamen Hauptversammlung der DRK Ortsvereine Laufenburg und Luttingen am Samstagnachmittag im neuen Laufenburger Feuerwehrgerätehaus in der Luft, denn aus den beiden Ortsvereinen wurde durch die geglückte Fusion der neue DRK Ortsverein Laufenburg-Luttingen. Bernhard Hasieber, der bisherige Vorsitzende des 1901 gegründeten Ortsvereins Laufenburg, sagte nach der erfolgten Abstimmung für die Auflösung des alten und den Beitritt in den neuen Ortsverein: "Mir fällt ein Stein vom Herzen." Es hieße zwar Abschied nehmen, aber das DRK in Laufenburg bestünde ja weiter, so Hasieber.

Die Gründe für eine Fusion waren langhin bekannt und seit mehr als drei Jahren wurde an der Fusion gearbeitet, die nun ihren Abschluss fand. Christian Gerteis, der Ehrenvorsitzende und Gründungsmitglied des DRK Luttingen, betonte, dass die Aufgaben wachsen werden, die Last aber auch auf mehrere Schultern verteilt werde. Er bedankte sich für die erfolgreiche Arbeit, die geleistet wurde und den großen ideellen Einsatz der Ehrenamtlichen in beiden Vereinen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch in Zukunft die Aufgaben bestens erfüllt werden. Auch Karl Jäckle, der bisherige Vorsitzende des Ortsvereins Luttingen und der neue Vorsitzende des fusionierten Ortsvereins, blickte zuversichtlich in die Zukunft. Er sagte: "Durch die Fusion sind wir stark für die Zukunft." Der Vorsitzende des DRK Kreisverbandes Säckingen, Peter Hofmeister, sagte: "Es ist gut, dass es einen großen funktionierenden Ortsverein mit einem guten Team geben konnte." Der neue Ortsverein wird im alten Luttinger Feuerwehrhaus sein Domizil haben.

Alle bisherigen Tätigkeitsfelder der beiden Ortsvereine wird es auch zukünftig geben. Auch wird es wieder Blutspendentermine geben, der nächste Termin ist am 21. Juni vorgesehen. Auch das Jugendrotkreuz wird weiterhin ein fester Bestandteil des Ortsvereins sein.

Nach der erfolgten Fusionierung wurde der Vorstand des neuen Ortsvereins Laufenburg-Luttingen für die kommenden vier Jahre gewählt. Das Gremium besteht aus Vertretern aus den beiden ehemaligen Ortsvereinen. Die Votierung erfolgte jeweils einstimmig. Vorsitzender ist Karl Jäckle, zu seinem Stellvertreter wurde Christian Baier gewählt. Die Kasse verwaltet Markus Erne. Bruno Sonnenmoser übernahm das Amt des Schriftführers. Beisitzer sind: Sebastian Akkus, Michael Erne, Uwe Brahmann und Dr. Andreas Oeschger. Zum Ortsvereinsarzt wurde Dr. Peter Schömig gewählt. Weiter im Vorstand tätig sind zwei Mitglieder der Bereitschaftsleitung, Jean Pierre Salomo und Mendina Zumkeller. Serina Maier, sie hat die Leitung des JKR, wurde ebenso in den Vorstand aufgenommen wie Bernhard Hasieber, Leiter Sozialarbeit. Die Ortsvereinsvertreter im Kreisvorstand sind Bruno Sonnenmoser und Karl Jäckle als sein Vertreter.

Die notwendigen Änderungen in der Satzung des Ortsvereins wurden von den Mitgliedern gutgeheißen. Im Wesentlichen bestehen die Änderungen in der Namensgebung, auf DRK Ortsverein Laufenburg-Luttingen. Festgelegt wurde zudem, dass der Tätigkeitsbereich nun ganz Laufenburg umfasst. An der Fusionsversammlung wurden auch aktive Mitglieder der beiden DRK Ortsvereine für ihre langjährige Treue geehrt (wir berichten noch).

DRK Ortsvereine

Elf Mitglieder der Bereitschaft leisteten beim DRK Ortsverein Laufenburg im vergangenen Jahre 2415 Stunden. Sechs Jugendliche werden derzeit betreut. 570 Passivmitglieder unterstützen den Verein. Im DRK Ortsverein Luttingen leisteten 2017 21 Aktivmitglieder, davon 15 in der Bereitschaft, 1084 ehrenamtliche Stunden. 210 Passivmitglieder unterstützen den Verein. Infos gibt der Vorsitzende Karl Jäckle per E-Mail (drk@drk-luttingen.de).