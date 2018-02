Laufenburg Auftakt mit Süskinds "Kontrabass"

Laufenburger "Brücke" startet am Sonntag in die zweite Hälfte ihres Jahresüprogramms. Giuseppe Spina führt Theaterstück nach Roman von Patrick Süskind auf.

Mit der Schauspiel-Matinée „Der Kontrabass“ startet die grenzüberschreitende Laufenburger Kulturorganisation "Die Brücke" am Sonntag, 18. Februar, 11 Uhr in "Buch und Café am Andelsbach" in die zweite Hälfte ihres Programms 2017/18. Das "Brücke"-Programm 2017/18 umfasst bis Mai noch drei weitere Kulturveranstaltungen.

„Der Kontrabass“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Patrick Süskind. Der Monolog des Kontrabassisten ist zum modernen Klassiker der deutschen Bühnenliteratur geworden. Süskind schuf mit dem "Kontrabass" ein Stück über die Liebe, die Musik, das Leben und die Hoffnung endlich den entscheidenden Schritt in die richtige Richtung zu tun.

Das Schauspiel nach Süskinds Werk wird unter Regie von Simon Engeli von Giuseppe Spina aufgeführt. Er ist in Laufenburg kein Unbekannter und vor allem wegen seiner Auftritte mit der Compagnie „I tre secondi“ bekannt, die zuletzt bei den Kulturtagen 2016 das bayrische Volksstück "Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies" als musikalische Komödie aufführte.

Das Programm bis Mai

Am Sonntag, 4. März, führt Ferruccio Cainero um 20 Uhr im "Schlössle" sein Erzähltheaterstück "Tic tac" über die Zeit, die Vergänglichkeit und die Lust am Leben auf. Tänze und Fantasien aus Spanien präsentieren in einer weiteren Matinée am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr im "Buch und Café" Danza Andaluza und der Gitarrist Roger Tristao Adao. In "Typisch Verien!" recycelt der Kabarettist Thomas Lötscher am Samstag, 12. Mai um 20 Uhr im Rehmann-Museum in Laufenburg/CH seine Urlaubssouvenirs.

Die Musik- und Kleinkunstveranstaltungen finden in Laufenburg/D und in Laufenburg/CH statt. Die "Brücke" wurde 1953 im unter anderem vom Bildhauer Erwin Rehmann gegründet. Seit 2008 ist sie in den grenzüberschreitenden Kulturausschuss beider Laufenburg integriert und wird heute von der Buchhändlerin Renata Vogt geleitet.

Giuseppe Spina: "Der Kontrabass" von Patrick Süskind, unter Regie von Simon Engeli am Sonntag, 18. Februar, 11 Uhr im Buch & Café am Andelsbach in Laufenburg. Eintritt 13 Euro/15 Franken. Vorverkauf in Laufenburg bei "Buch und Café am Andelsbach"/D, beim Tourismus- und Kulturamt/D und bei der Tourist-Info/CH.