Laufenburg vor 2 Stunden

Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Ein Auffahrunfall am Montag, 11.November, in Laufenburg mit drei Autos hat zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 13:45 Uhr war es zum Zusammenstoß der Autos in der Säckinger Straße gekommen, weil ein 23 Jahre alter VW-Fahrer den vor ihm abbremsenden Opel zu spät wahrnahm und auffuhr.