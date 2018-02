Laufenburg Auf einen Kaffee mit Thomas Kolbeck: "Die ganze Guggen-Welt zu Gast"

Thomas Kolbeck, ist seit 27 Jahren (mit-) verantwortlich für die Organisation des Laufenburger Open-Air-Guggen-Festivals, das sich von einer kleinen Veranstaltung zu einem grenzüberschreitenden Großereignis entwickelte. Er gibt auch Einblicke in die Anfänge der Veranstaltung.

Herr Kolbeck, wie kam es überhaupt dazu, das Open-Air-Guggen-Festival in Laufenburg stattfinden zu lassen?

Die Idee dazu kam von Roland Arzner, der übrigens auch der Namensgeber der Roli-Guggers ist. Es war so, dass der neugewählte Zunftrat der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg mit dem damaligen Zunftmeister Roland Wasmer sich Gedanken machte, wie die Fasnacht in Laufenburg neu belebt werden könnte. Es wurde die Idee, der 'Laufenburger Städtlefasnacht' geboren. Das Open-Air-Guggen-Festival war dabei neben anderen Veranstaltungen gleich von Anfang an ein fester Bestandteil. Es hat sich als moderne Fasnachtsform in der schwäbisch-alemannischen Laufenburger Fasnachtshochburg etabliert.

Wie war das damals beim ersten Open-Air-Guggen-Festival?

Wir hatten eine Bühne am Mittleren Brunnen und eine Handvoll Guggen und es ging noch alles sehr locker zu. Bei den Besuchern kam es aber schon sehr gut an.

Wie ging es dann weiter?

Stück für Stück haben wir, den Event ausgebaut. Wir konnten immer mehr Guggen gewinnen und es wurden weitere Bühnen im Deutschen und in der Schweiz aufgebaut. Anfänglich gab es eine lose Zirkulation der Gruppen, aber wir merkten bald, dass die Auftritte geregelt werden mussten. Mit einer straffen Organisation und etlichen Betreuern ist es uns gelungen, dass das Festival nun schon seit etlichen Jahren rund läuft. Zu den großen Guggen nahmen wir auch Kleinformationen und seit fünf Jahren sogar Kinder-Guggen ins Programm auf. Der Nachwuchs präsentiert sich zum Auftakt am Fasnachtsfreitag wieder ab 17.30 Uhr in der Codmananlage und auf dem Marktplatz in der Schweiz.

Nach welchen Kriterien werden die Guggen ausgesucht?

Jede Gruppe, die etwas Spezielles, Unerwartetes und Anderes bietet, sorgt sicher für einen Höhepunkt und ist uns ein gern gesehener Gast. Es soll ein buntes Bild mit vielen musikalischen und optischen Facetten entstehen. Wir sind bestrebt, möglichst Guggen aus ganz unterschiedlichen Gegenden, auch weite über die Landesgrenze hinaus, und mit verschiedenen Stilrichtungen, in großen oder kleinen Besetzungen zu verpflichten. Neben dem Sound, den Kostümen und dem allgemeinen Erscheinungsbild, ist für uns vor allem auch die Verlässlichkeit ein wichtiger Punkt, da die Gruppen sich in die straffe Organisation eingliedern müssen.

Wo kommen die Gruppen her?

Bereits zum zweiten Mal ist es uns gelungen, Gruppen aus sechs Nationen nach Laufenburg zu holen. In diesem Jahr gibt es zudem ganz neu etwas Besonders für die Besucher. Beim internationalen Freundschafts-Battles in der Codmananlage, der Beginn ist um 20.30 bis 22 Uhr, werden spezielle Gruppen aus Österreich und Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland sowie aus Frankreich und England im Wechsel auf der Bühne gegeneinander antreten, so haben die Besucher den direkten Vergleich. Wir haben aber auch immer Guggen aus der Region auf den Bühnen. Insgesamt sind in diesem Jahr auf den fünf Bühnen 34 Gruppen, zwei Kleinformationen und drei Kinder-Guggenmusiken zu erleben.

Kennen Sie alle Guggen, die in Laufenburg auftreten?

Zusammengerechnet hatten wir bisher rund 250 unterschiedliche Guggenmusiken zu Gast. Alles was Rang und Namen hat, hatten wir schon da. Am Anfang habe ich mir die Guggen alle selber angeschaut und angehört, bevor wir sie einluden. Heute kann man sich die Gruppen auch im Internet anschauen, das ist etwas einfacher. Ich habe aber auch sehr viele persönliche Kontakte zu Gruppen.

Ist es schwer, die Gruppen nach Laufenburg zu bekommen?

Anfänglich war es nicht so einfach, gute Gruppen nach Laufenburg zu holen. Zwischenzeitlich ist es so, dass Guggen mit Rang und Namen gerne nach Laufenburg kommen. Den Musikern aus den Gruppen gefällt es bei uns und sie spielen übrigens grundsätzlich ohne Gage.

Am Open-Air-Guggen-Festival ist ein Pin obligatorisch. Wofür sind die Einnahmen bestimmt?

Die Einnahmen durch den Pin, er kostet im Vorverkauf 3 Euro und an der Abendkasse 4 Euro, sind für das Open-Air-Guggen-Festival sehr wichtig. Damit decken wir alle Nebenkosten. Überschüsse aus dem Pin-Verkauf kommen der Städtlefasnachtsgesellschaft Laufenburg zu Gute. Alle Helfer rund um die Organisation arbeiten zudem ehrenamtlich.

Es kommen ja jedes Jahr mehrere tausend Besucher ins Städtle zum Open-Air-Guggen-Festival. Wie sieht es da mit der Sicherheit aus?

Laufenburg ist in punkto Sicherheit vorbildlich. Schon früh, lange bevor es öffentlich gefordert wurde, haben wir ein eigenes Sicherheitskonzept zusammen mit Rotem Kreuz, Security und der Polizei auf die Beine gestellt, das sich bis heute bewährt hat. Beispielsweise wird auch in den Fasnachsbuden am Fasnachtsfreitag kein harter Alkohol ausgeschenkt und zudem gibt es Taschenkontrollen am Eingang.

Gibt es vergleichbare Events dieser Art in der Region und woher kommt die große Beliebtheit?

Neben dem Open-Air-Guggen-Festival in Laufenburg gibt es am Hochrhein keine entsprechende Veranstaltung. Das Laufenburger Open-Air-Guggen-Festival ist kein gemachter Event, sondern er ist mit den Jahren gewachsen und wir sehen es als eine Herausforderung an, das Niveau der Veranstaltung weiter zu steigern, darin sehen wir den Erfolg. Für die große Popularität spricht auch, dass schon mehrfach über das Open-Air-Guggen-Festival im Fernsehen und im Rundfunk berichtet wurde.

Zur Person:

Thomas Kolbeck ist 48 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist er im Laufenburger Städtle. Mit acht Jahren Umzug nach Murg. Er war aber oft und im Herzen in Laufenburg. Mit der Laufenburger Fasnacht und dem Spaß daran, ist er seit der Kindheit eng verbunden. Bei der Laufenburger Roli-Guggers war er 30 Jahre lang Aktiv-Mitglied. Vor zwei Jahren legte er die Stöcke vom Schlagzeug jedoch beiseite. Im Verein der Roli-Guggers amtete er über zehn Jahre als Vorsitzender. Zudem begleitete er in seiner rund 32-jährigen Mitgliedschaft diverse andere Ämter im Verein. Die Organisation des Open-Air-Guggen-Festival lag vom zweiten Mal an, seit 1992, bis vor einem Jahr hauptverantwortlich in seinen Händen.

Guggen-Open-Air und Städtlefasnacht