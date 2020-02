von Richard Kaiser

Mit dem Slogan „Zwei Länder – eine Stadt“ kommt Laufenburg auf beiden Seiten des Rheins vorteilhaft zur Geltung. Zwischen den beiden Kommunen herrscht ein harmonisches Einvernehmen, wären da nicht übergeordnete Gegebenheiten, die mitunter Verwunderung auslösen. Der Rhein als Staatsgrenze ist die Ursache, dass die beiden Länder nördlich und südlich des Flusses zwei verschiedene Kartenbezugssysteme haben. So gibt es auf deutscher Seite bereits seit den 1880er Jahren die amtliche topografische Karte im Maßstab 1:25.000 (TK25). Es handelt sich hierbei um ein Kartenwerk, das sich über ganz Deutschland erstreckt und auf dem Gradnetz der geografischen Koordinaten beruht, die mit Breitengraden und Längengraden angegeben werden.

Die geografische Breite wird über die vom Erdmittelpunkt aus gemessenen Winkel zwischen dem Äquator und den Polen ermittelt. Der Äquator liegt dabei auf 0 Grad, die Pole auf 90 Grad. Alle Linien von Pol zu Pol heißen Meridiane, auch Längenhalbkreise genannt. Sie werden vom Nullmeridian bei Greenwich (Nähe London) nach Osten beziehungsweise Westen gezählt und treffen sich bei 180 Grad im Pazifischen Ozean. Ein Grad beinhaltet 60 Minuten, eine Minute 60 Sekunden.

Beim ursprünglich definierten Erdumfang von 40.000 Kilometern haben die Meridiane am Äquator einen Abstand von 111,111 Kilometern zueinander; dort sind es also von einer Längenminute zur anderen 1,852 Kilometer. Diese Strecke entspricht auch der einer Seemeile.

Inhalt der topografischen Karte, Blatt 8414 Laufenburg (Baden), mit mehrheitlich Schweizer Gebiet. | Bild: Richard Kaiser

In Laufenburg befinden wir uns auf dem nördlichen Breitenkreis von 47 Grad 34 Minuten und haben dort somit einen Abstand zwischen zwei benachbarten Längenminuten von 1,250 Kilometern (1,852 Kilometer multipliziert mit dem Cosinus von 47 Grad 34 Minuten). Die deutsche TK25 hat eine Ost-West-Blattausdehnung von zehn Minuten geografischer Länge und eine Süd-Nord-Ausdehnung von sechs Minuten geografischer Breite, was in der Hochrheinregion ein Kartenbild von 50 auf 44,4 Zentimeter ergibt und in der Natur 12,5 mal 11,1 Kilometer entspricht.

Analog zur TK25 gibt es die „Landeskarte der Schweiz“, ebenfalls im Maßstab 1:25.000. Ihr Kartenbild wird von Koordinatenlinien der schweizerischen Landesvermessung begrenzt. Der Ausgangspunkt der Kartenprojektion liegt in Bern. Die Karte Laufenburg ist, wie alle Schweizer Blätter, 70 auf 48 Zentimeter groß, hat somit eine Ost-West-Ausdehnung von 17,5 Kilometern, eine Nord-Süd-Spanne von 12,0 Kilometern und erbringt demnach ein um 53 Prozent größeres Kartenbild als ihr deutsches Gegenstück.

Die Karten Die Karten sind im Buchhandel oder bei den jeweiligen Herausgebern erhältlich. Die TK 25 (5,40 Euro) per E-Mail (verkauf@lgl.bwl.de); die Landeskarte der Schweiz (14 Franken) im Internet (http://www.swisstopo.ch).

Eine berichtigte Neuausgabe der TK 25, Blatt Laufenburg, erfolgte vor gut einem Jahr. Der Schweizer Gebietsanteil konnte darauf nicht auf dem aktuellen Stand wiedergegeben werden, weil das Bundesamt für Landestopografie swisstopo seinerzeit ihren Anteil dazu noch nicht liefern konnte. Anfang dieses Jahres kam dann das Schweizer Blatt Laufenburg neu heraus. Hatte man gehofft, dass auf ihm der deutsche Gebietsanteil auf dem neuesten Stand ist, so wurde man enttäuscht. Nichtdestotrotz kann der Schweizer Kartenanwender neben seinem eigenen aktuell dargestellten Hochrheingürtel grenzüberschreitend die großräumige Landschaft bis hoch nach Görwihl und von Bad Säckingen bis Dogern erkunden.

Dagegen kann sich der Südbadener mit seiner Laufenburger TK25 lediglich einen schmalen Streifen des nördlichen Hochrheingebietes zwischen Murg und Albbruck, dazu einen kleinen Teil des Hotzenwaldes zu Gemüte führen, dafür aber umso mehr das Helvetier Land bis den Raum zwischen Frick und Oberbözberg und sogar der Rebenhang bei Hornussen, wo heute noch der Säckinger Münsterwein angebaut wird.