Laufenburg, Murg Arndt Dohmen berichtet über seine Arbeit als German Doctor in Kalkutta

Der Mediziner aus Murg erzählt bei Buch und Café am Andelsbach in Laufenburg über seinen letzten Einsatz in Indien. Die German Doctors haben "Hilfe, die bleibt" als Ziel.

Arndt Dohmen aus Murg ist vielen immer noch als Internist ein Begriff. Doch schon seit Jahren engagiert sich der Mediziner im Ruhestand für bessere Lebensverhältnisse von Menschen in Indien. „Ich nehme Sie mit zu meinem letzten Einsatz bei den German Doctors, bei den Ärmsten der Armen in Kalkutta“, begrüßte er das Publikum zu seinem Vortrag bei Buch und Café am Andelsbach in Laufenburg.

„Unsere Hilfe ist nur ein kleines Pflaster auf eine große Wunde“, erklärte Dohmen. „Die eigentliche Veränderung der Lebensverhältnisse in diesen Ländern müsste auf einer ganz anderen Ebene stattfinden“, gab der Arzt zu bedenken. Deutschland betreibe einen intensiven Handel mit Indien, allerdings sei der Export nach Indien höher als die Einfuhr von indischen Produkten. „Wir leben eigentlich auf Kosten dieser Menschen“, erklärte Dohmen.

Indien könne man auch nicht ohne das Kastensystem verstehen, das offiziell abgeschafft sei aber in den Köpfen der Menschen weiter existiere. Heiraten zwischen Angehörigen verschiedener Kasten seien immer noch undenkbar. Statistiken sagten aus, dass der Alphabetisierungsgrad in der Bevölkerung relativ hoch sei, bei Männern über 80, bei Frauen über 60 Prozent. Er habe aber die Erfahrung gemacht, dass die meisten Patienten immer noch mit dem Daumenabdruck unterschreiben, so Dohmen.

Eines der großen Probleme Indiens ist nach Auffassung des Murger Mediziners die Unterernährung. „Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen. Indien hat weltweit die meisten Fälle von Tuberkulose.“ Jedes Jahr gebe es 2,7 Millionen neue Fälle, aber die Dunkelziffer sei viel höher. Ein anderes großes Problem sei die multiresistente Tuberkulose mit 90000 bis 250000 Fällen pro Jahr. Diese entstehe, weil die Erkrankten ihre Medikamente nicht regelmäßig nähmen.

Nur 25 Prozent der Inder hätten Zugang zu einer Krankenversicherung. Hier greife das System der German Doctors. Sie überwachten die Medikamenteneinnahme, verteilten Essen und beantworten Fragen. Die Ärzte aus Deutschland arbeiten alle ehrenamtlich und jeweils sechs Wochen. Unterstützt würden sie vor Ort von heimischen Fachkräften. „Damit schaffen wir bis zu 30 bis 40 Arbeitsplätze“ Das Projekt in Kalkutta gebe es seit 30 Jahren. Andere Einsatzorte seien Afrika, Bangladesh, Philippinen. Die Vision der German Doctors sei „Hilfe, die bleibt“.