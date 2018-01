Laufenburg Arbeitsunfall auf dem Bau: Im Notfall gerüstet

Baufachleute aus dem gesamten Landkreis Waldshut nehmen an dem Erste-Hilfe-Kurs der Baugewerksinnung in Luttingen teil

Was tun, wenn es zu einem Arbeitsunfall kommt? Häufiger als an anderen Arbeitsstellen kann das auf dem Bau passieren. Deshalb hatte die Baugewerksinnung Waldshut zusammen mit dem DRK Laufenburg-Luttingen am vergangenen Samstag im Gemeinschaftshaus Luttingen einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs organisiert. Obermeister Gerhard Tröndle, der gleichzeitig Stadtrat von Laufenburg ist, war hierin federführend. Die beiden Ausbilder, Bruno Sonnenmoser vom DRK Laufenburg-Luttingen und Thomas Grether vom DRK Öflingen unterrichteten die 29 Kursteilnehmer aus fünf Baufirmen aus dem ganzen Landkreis Waldshut: In zwei Gruppen ging es um Wiederbelebung, Bedienung eines Defibrillators und dem grundsätzlichen Ablauf der ersten Hilfe, in der das richtige Absetzen eines Notrufes ein erstes, wichtiges Element ist.

Wie Bruno Sonnenmoser zum Schluss des Kurses erklärte, hofft er, dass die Teilnehmer die Erste Hilfe Maßnahmen, die sie gelernt haben, möglichst selten brauchen. Doch wenn sie einen Notfall antreffen, sollte jeder beherzt anpacken, so Sonnenmoser. Das Schlimmste sei, nichts zu tun, weil man vielleicht Angst hat, etwas falsch zu machen. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebescheinigung. Wie Gottfried Ritter vom Bauunternehmen aus Küssaberg erklärte, wird von der Berufsgenossenschaft (BG) gefordert, dass auf jeder Baustelle ein Mitarbeiter über einen Erste-Hilfe-Nachweis verfügt. Die BG fordert und fördert diese Kurse. Zum Schluss bedankte sich Obermeister Gerhard Tröndle bei den beiden DRK-Ausbildern Bruno Sonnenmoser und Thomas Grether sowie bei den Teilnehmern dafür, dass sie für diesen Kurs den Samstag geopfert haben.

Da seine Obermeistertätigkeit in der Baigewerksinnung nun zu Ende gehe, wünscht er sich, dass auch sein Nachfolger die gute Zusammenarbeit mit dem DRK fortsetzt.