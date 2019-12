Alljährlich verwandelt sich die Laufenburger Altstadt zum zauberhaften grenzüberschreitenden Weihnachtsmarkt in ein kleines märchenhaftes Weihnachtsdorf, welches zum Verweilen, Staunen und Genießen einlädt. Das mittelalterliche Städtchen erstrahlt wieder im Glanz unzähliger Weihnachtslichter.

Vom 13. bis 15. Dezember können die Besucher in diesem Jahr unter dem Motto „Zauberhafte Altstadtweihnacht im Lichterglanz“ wieder ein ganz besonderes Erlebnis erwarten. An die 90 Teilnehmer hüben und drüben des Rheins freuen sich auf die Besucher. Die Gäste können gemütlich über den Rathausvorplatz im badischen Laufenburg, weiter ins Städtle entlang der liebevoll geschmückten Hauptstraße über die Laufenbrücke hinüber in die Schweizer Schwesterstadt schlendern und dabei in den heimeligen Holzhäuschen das ein oder andere Weihnachtsgeschenk entdecken.

Neben einer vorweihnachtlichen Produktpalette werden zudem wieder viele kulinarische Spezialitäten angeboten. Auf beiden Seiten des Rheins erwartet die Besucher zudem ein festliches Rahmenprogramm. Weihnachtsmusik erklingt im ganzen „Weihnachtsdorf“ und stimmt so große und kleine Besucher auf das kommende Weihnachtsfest ein. Die Geschäfte und Restaurants in der Altstadt haben sich in der weihnachtlichen Zeit zudem allerlei für die Gäste einfallen lassen. Neben vielen kunstgewerblichen Angeboten werden allerlei Leckereien von süß bis deftig angeboten. Im Tourismus- und Kulturamt wird der beliebte Bücherflohmarkt der Stadtbücherei angeboten und ein Kunsthandwerker zeigt seine Arbeiten. Das Rahmenprogramm sorgt zudem für romantische Stimmung. Märchenerzähler sind wieder unterwegs. Dabei entführen die Geschichtenerzähler der Gruppe „Nebelung“ ihre Zuhörer in die wunderbare Welt der Märchen. Der Zirkus Papperlapapp erfreut die Besucher mit seiner imposanten Feuer-Lightshow und Zauberer Raimund lässt Seifenblasen steigen. Auch Engel werden am Samstag in Laufenburg anzutreffen sein und die Besucher erfreuen. Der Weihnachtsmann verteilt im Städtle am Sonntag an die Besucher kleine Geschenke. Ein Kinder-Karussell dreht auf dem Laufenplatz in der Schweiz seine Runden. Im Foyer des Rathauses kann eine Krippe mit besonders großen Figuren bewundert werden.

Zur Eröffnung der Altstadtweihnacht, am Freitag um 18 Uhr, wird der Kinder- und Jugendchor Binzgen auf der Bühne beim Rathaus auftreten. Bürgermeister Ulrich Krieger und Stadtammann Herbert Weiss werden zur offiziellen Eröffnung ebenfalls anwesend sein. Ein festliches musikalisches Programm auf den Bühnen des Rathausvorplatzes und dem Laufenplatz in der Schweiz stimmen große und kleine Besucher auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage ein. Zudem erklingt Weihnachtsmusik überall im Weihnachtsdorf.

Highlights im Programm der Altstadtweihnacht sind unter anderem das Duo Heartbeat, das 7 Sins-Trio mit Soul, Pop und Rock, The Voix Celestes, ebenso das Event Duo mit Pop, Funk, Oldies Julia Lauber und Felix Birsner, oder Severin Ebner, Mitglied der Band Sameday Reccords, der weltberühmte Songs im neuen Gewand präsentieren wird. Mit weihnachtlichen Klängen werden auch die Stadtmusiken aus dem Badischen und der Schweiz die Gäste erfreuen.

Am Sonntag, 15. Dezember, findet zeitgleich zur Altstadtweihnacht in der Andelsbachstraße der Weihnachts-Krämermarkt statt. Er ist aus dem Stadtrecht hervorgegangene und öffnet jedes Jahr vor Weihnachten seine Pforten.

Öffnungszeiten

Freitag, 13. Dezember, von 18 bis 22 Uhr.

Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 22 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, ebenfalls Markt in der Andelsbachstraße .

Das Programm im Internet:

http://www.laufenburg.de