Laufenburg-Grunholz Alban Ebner, früherer Stadtrat und Grunholzer Urgestein, feiert 90. Geburtstag

Alban Ebner wird 90 Jahre alt. Er blickt er auf ein Leben mit großem Engagement in Politik, Kirche und Vereinen zurück.

Alban Ebner, Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und früherer Stadtrat, feiert am Dienstag, 13. März, seinen 90. Geburtstag. Jahrzehntelang gehörte er dem Gemeinderat der früher selbstständigen Gemeinde Grunholz an, war auch Bürgermeisterstellvertreter und nach der Eingemeindung in die Stadt Laufenburg war er bis 1994 im Stadtrat. Immer noch ist er am Stadtgeschehen stark interessiert. Da sein Augenlicht stark eingeschränkt ist, kann er sich nicht mehr selbst über die Tageszeitung informieren. So ist er froh darüber und dankbar dafür, dass seine im selben Haus lebende Tochter ihm aus der Zeitung vorliest.

Nicht nur im politischen Leben der Stadt war Alban Ebner eine feste Größe, sondern auch im kirchlichen Leben. Zwei Jahrzehnte war er Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Luttinger Pfarrei St. Martin. In seine Amtszeit fiel auch der Umbau der Kirche, bei dem er nicht nur verantwortlich tätig war, sondern vielfach auch selbst mit Hand anlegte.

Schon in jungen Jahren trat er dem damaligen Grunholzer Männerchor bei. Nach dessen Auflösung verstärkte er mit seiner Stimme den Luttinger Kirchenchor. Drei Jahrzehnte lang war er auch Vorsitzender des Chors. Mit einer Urkunde würdigte die Erzdiözese seine großen Leistungen und der Musikverein Luttingen, dem er schon Jahrzehnte als förderndes Mitglied angehört, ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

Alban Ebner ist ein Grunholzer Urgestein. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft und so war für ihn schon als Kind klar, dass er sich dort einbringen musste. In Grunholz ging er in die Schule und besuchte die Fortbildungsschule. Kurz vor Kriegsende musste er noch einrücken, kam aber nach Kriegsende bald wieder in die Heimat. 1953 heiratete Alban Ebner seine Frau Mathilde. Vier Kinder kamen auf die Welt. Stetig wurde die Landwirtschaft erweitert, ehe sie 1990 dem Sohn übergeben wurde. Hart traf Alban Ebner der Tod seiner Ehefrau vor vier Jahren.

Bereits im Hochzeitsjahr war Alban Ebner im politischen Leben eine feste Größe. Er war im Grunholzer Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter. 1958 kandidierte er als Bürgermeister. Lediglich zwei Stimmen fehlten ihm, um Rathauschef zu werden. Wenn Ebner in Erinnerungen schwelgt, steht die ehrenamtliche Tätigkeit im Stadtrat im Mittelpunkt. In seiner Amtszeit wurde die Stadthalle gebaut, deren Bau harte Sitzungen vorausgegangen seien. Mehrere Bürgermeister hat er in seiner Stadtratstätigkeit kennen und schätzen gelernt. So sei man nach der Sitzung auch immer zu einer gemütlichen Runde zusammengekommen.

Zu den besonderen Erlebnissen des Jubilars gehörte zweifellos aber auch der einmalige Urlaubsaufenthalt in seinem Leben. Er bekam vom Luttinger Kirchenchor eine Urlaubsreise geschenkt. Eine Woche verbrachte der Jubilar daraufhin mit seiner Ehefrau in Hinterzarten. Zum 90. Geburtstag werden neben seinen Kindern mit Partnern auch fünf Enkelkinder gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele Freunde und Bekannte anschließen werden.