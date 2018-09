Laufenburg vor 3 Stunden

Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht durch

Die Alarmanlage eines Imbisses am Ostbahnhof in Laufenburg schlug in der Nacht zum Mittwoch einen Einbrecher in die Flucht. Um 3:35 Uhr war der Alarm über einen Wachdienst der Polizei gemeldet worden.