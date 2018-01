Laufenburg Abfahrt droht Warteschleife

Kommt die geplante Entschärfung der Abfahrt Hauenstein später als von der Region erhofft? Nachdem das Stuttgarter Verkehrsministerium angekündigt hat, die Planung der A98-Abschnitte zwischen Hauenstein und Tiengen an die Planungsgesellschaft des Bundes Deges zu übergeben, droht durch den Wechsel auf die neuen Planer eine erhebliche Verzögerung für das Projekt.

Laufenburg – Kommt die geplante Entschärfung der Abfahrt Hauenstein später als von der Region erhofft? Das befürchtet der frühere Albbrucker Kreisrat Lothar Schlageter, der 2015 mit seiner Petition an den Landtag die Weichen für die Umplanung der Gefahrenstelle gestellt hatte. Nachdem das Stuttgarter Verkehrsministerium angekündigt hat, die Planung der A98-Abschnitte zwischen Hauenstein und Tiengen an die Planungsgesellschaft des Bundes Deges zu übergeben, droht durch den Wechsel auf die neuen Planer eine erhebliche Verzögerung für das Projekt. Für Lothar Schlageter ist das nicht hinnehmbar. Er will sich deshalb weiter für eine schnelle Lösung einsetzen: "Die Abfahrt Hauenstein hat einen Sonderstatus und muss vorgezogen werden. Das hat der Petitionsausschuss 2015 klar bestätigt", macht der Murger Arzt deutlich.

Schon in einer Sitzung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee im Dezember hatte sich andeutet, dass das Verkehrsprojekt zwischen Hauenstein und Albert möglicherweise nicht so schnell umgesetzt wird, wie ursprünglich gehofft. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hatte dies angedeutet, weil die Autobahnabschnitte östlich von Laufenburg künftig nicht mehr vom Regierungspräsidium Freiburg, sondern von der Planungsgesellschaft des Bundes Deges geplant werden sollen. Schäfer erklärte seinerzeit, damit sei auch eine Finanzierung des Projekts über Mittel des Bundesverkehrswegeplans verbunden. Auch hier widerspricht Lothar Schlageter vehement: "Laut Petition kann und soll die Abfahrt Hauenstein auch außerhalb des Bundesverkehrswegeplans finanziert werden. Die Finanzierung steht."

"Eine schnelle Realisierung der beiden Abschnitte 8 und 9 durch die Deges hätte zwangsläufig auch eine Einbeziehung der Anschlussstelle Hauenstein in die Planung zur Folge", sagt nun das Regierungspräsidium Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das Regierungspräsidium wird sich jedoch nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern die Ergebnisse seiner Untersuchungen wie zugesagt öffentlich vorstellen und in Gesprächen mit der Deges für eine schnelle Weiterführung der Planung einsetzen. Wir werden in den Gesprächen dafür sorgen, dass die von der Region eingebrachten Anregungen in die Planung einfließen werden.“ Für eine Einbeziehung der Abfahrt Hauenstein in die Planung des Abschnittes A98.8 hat Lothar Schlageter überhaupt kein Verständnis. Für ihn ist die Abfahrt auch kein Infrastrukturprojekt im Sinne des Verkehrswegeplans, sondern eine Verkehrssicherungsmaßnahme, die keinen jahrelangen Planungsaufschub erlaube. Dies drohe aber, wenn die Deges nun die die Hochrheinautobahn ab Schwörstadt von West nach Ost weiter plane und eine endgültige Variantenentscheidung über die Abfahrt erst im Zuge der Planung des Abschnitts 8 erfolge.

Schon im Dezember hat sich Lothar Schlageter deshalb an das Bundesverkehrsministerium gewandt, wo man ihm seine Sichtweise bestätigt habe. "Der dortige Planer ist aus allen Wolken gefallen, als ich ihm erzählt habe, dass das Regierungspräsidium die Planung der Abfahrt an die Deges übergeben will", so Schlageter. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung beim Bundesministerium für Verkehr vom 2. Januar blieb bis gestern, 10. Januar, unbeantwortet. Auch das Verkehrsministerium reagierte gestern nicht auf eine Anfrage. Der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner sagte allerdings gegenüber dem SÜDKURIER, Ministerialdirektor Uwe Lahl habe ihm gegenüber zugesagt, dass die Planungen für die Abfahrt Hauenstein vom Regierungspräsidium mit Hochdruck weitergeführt werden sollen.

Tatsächlich scheint bei den Behörden derzeit Unklarheit zu herrschen, welche Folgen die Übernahme der A98-Planung durch die Deges für die Abfahrt Hauenstein haben wird. "Es kann nicht sein, dass durch die positive Entwicklung, die nicht zuletzt aufgrund des Engagements der Region durch die Beauftragung der Deges im Abschnitt Waldshut ins Laufen kommt, eine Verzögerung bei der Umsetzung der Abfahrt Hauenstein eintritt", erklärt Landrat Martin Kistler auf Anfrage des SÜDKURIER. "Die Abfahrt der A 98 bei Hauenstein kann nicht so bleiben. Sie ist ein Provisorium, das zu beseitigen ist." Kistler geht davon aus, dass das Regierungspräsidium "zeitnah die Ergebnisse der erfolgten Bürgerveranstaltungen vorstellt und sich dann auch zum weiteren Verfahren äußert". Er poche auf die zugesagten Verbesserungen seitens des Regierungspräsidiums.

Die Abfahrt Hauenstein

ist ein Dauerbrenner der Verkehrsprojekte am Hochrhein. Seit 2004 wird die A 98 über ein kurviges, zehn-prozentiges Gefällstück an die Bundesstraße 34 angebunden. Immer wieder kam es in diesem Bereich zu schweren Unfällen.

Im Juli 2010 richtete die Kreistagsfraktion der Freien Wähler eine Petition an den baden-württembergischen Landtag. Verfasser ist Kreisrat Lothar Schlageter. Bei Vor-Ort-Terminen macht sich der Petitionsausschuss ein Bild von der gefährlichen Verkehrssituation.

November 2014: Am Tag nach einem schweren Lastwagen-Unfall auf der Abfahrt mit zwei Schwerverletzten erhält das Regierungspräsidium den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie.

Im Februar 2015 wird der Petition Schlageters offiziell entsprochen. In der Begründung heißt es: "Der Abstieg soll derart geplant werden, dass er richtlinienkonform und verkehrlich leistungsfähig als Anschlussstelle sowohl im Falle einer Weiterführung als Bergtrasse als auch im Falle einer Weiterführung im Tal dienen kann."

Im Februar und Mai 2017 stellte das Regierungspräsidium Freiburg insgesamt neun Varianten einer neuen Lösung vor. Eine Entscheidung, so heiß es damals, solle in diesem Jahr fallen.