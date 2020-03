Die Aargauer Kantonsregierung setzt sich dafür ein, kleinere Grenzübergänge für bestimmte Grenzgänger wieder zu öffnen. Sie waren am Montag wegen der Corona-Gefahr geschlossen worden. An den nur für bestimmte Personengruppen noch offenen Grenzübergängen erfolgen intensive Kontrollen, was lange Wartezeiten zur Folge hat. Dies hat nach Auffassung des Kantons Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich, denn in ihm arbeiten viele deutsche Grenzgänger. Die Laufenbrücke in der Laufenburger Altstadt ist einer der geschlossenen kleineren Grenzübergänge.

Die Schweizer Bundesregierung wird von der Kantonsregierung aufgefordert, umgehend an die zuständigen deutschen Behörden heranzutreten, damit alles unternommen wird, um übermäßige zeitliche Verzögerungen beim Grenzübertritt zu vermeiden. Diese erschwerten oder verunmöglichten Grenzgängern die Einreise. Der Kanton erwartet vom Schweizer Zoll, soweit möglich zusätzliche Grenzübergänge spezifisch für Grenzgänger zu öffnen, welche im Gesundheitswesen oder im Bereich kritischer Infrastrukturen tätig sind.

Die Kantonsregierung betont, dass für Grenzgänger keine Verpflichtung bestehe, täglich in ihr Heimatland zurückzukehren. Für Grenzgänger, die im Gesundheitswesen oder in sogenannten „kritischen Infrastrukturen„ arbeiten (zum Beispiel der Energieversorgung) würden im Laufe der Woche zusammen mit den Unternehmen Übernachtungsmöglichkeiten organisiert.