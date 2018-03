Laufenburg 87 Anmeldungen für Hans-Thoma-Schule

Die Laufenburger Verbunfschule erwartet kommendes Schuljahr 67 Fünftklässler im Real- und 20 im Werkrealschulbereich.

Die Hans-Thoma-Schule Laufenburg wird zum Beginn des neuen Schuljahrs 87 Fünftklässler neu aufnehmen, davon 67 in der Real- und 20 in der Werkrealschule. Wie Schulleiterin Janine Regel-Zachmann unserer Zeitung mitteilte, bleibt es damit wie bisher bei drei fünften Klassen im Real- und einer fünften Klasse im Werkrealschulbereich. "Besonders erfreulich ist, dass wir in der Realschule fast ein Drittel Schülerinnen und Schüler mit einer Gymnasialempfehlung aufnehmen durften. Hier haben die Eltern erkannt, dass der Weg über die Realschule ein hervorragender Ersatz für das G9 ist", so Regel-Zachmann. Die neu angemeldeten Schüler kämen neben Laufenburg auch aus Görwil, Murg und Albbruck.

Aktuell wurden für die Realschule acht, für die Werkrealschule ein Schüler weniger angemeldet als vergangenes Jahr. Regel-Zachmann bezeichnete eine Schwankung in diesem Umfang als normal. Die Gesamtzahl der in der Sekundarstufe unterrichteten Schüler wird kommendes Schuljahr aufgrund von Wechseln von derzeit 580 auf 585 ansteigen. Die Laufenburger Verbundschule erfreut sich seit mehreren Jahren eines steigenden Zulaufs. Betrug die Zahl der Sekundarklassen 2012/13 noch 21, sind es derzeit 25. Insbesondere der Werkrealschulbereich wächst. Wurden hier bis zum Schuljahr 2014/15 noch fünf Klassen unterrichtet, so sind es mittlerweile acht.

Die Thoma-Schule ist mit derzeit 55 Vollzeitstellen für Lehrkräfte versorgt. Regel-Zachmann: "Wir konnten bereits fünf neue Lehrkräfte einstellen. Nun kommt das Hauptausschreibungsverfahren und wir werden weitere Lehrkräfte für uns gewinnen."