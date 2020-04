Eins haben die Westentasche von Martin Blümcke und Laufenburg gemeinsam: Der Besitzer der Westentasche kennt sich in beidem ganz hervorragend aus. Obwohl kein offiziell ernannter Stadtführer, ist Martin Blümcke auf Anfrage nur zu gerne bereit, die Geschichte „seiner“ Stadt zu erzählen. Und das kann er recht kurzweilig. Doch „seine“ Stadt ist es eigentlich erst seit 20 Jahren, als er als pensionierter Radioredakteur von Stuttgart nach Laufenburg kam. Und nicht erst seit 2004, als Blümcke die Stelle des Laufenburger Archivars übernommen hat, ist der studierte Historiker eingetaucht in die Geschichte von Laufenburg.

Kaum eine Stadt am Hochrhein erzählt heute noch so viel aus der Vergangenheit, wie Laufenburg. Dicht an dicht in langen Reihen, ziehen sich die Häuser der Altstadt und bilden eine schmale, undurchdringliche Gasse. Und hier beginnt Martin Blümcke dann auch seinen Stadtrundgang. Am Ende der Gasse angekommen, öffnet sich der Blick über die Brücke zum Rhein und auf die gegenüberliegende Seite nach Laufenburg in die Schweiz. Einst war die Stadt, deren Bewohner damals unter anderem vom Salmfang lebten, eine gemeinsame Stadt, die 1801 geteilt worden ist. Der rechtsrheinische Teil von Laufenburg wurde dem Großherzogtum Baden zugeschrieben und der linksrheinische Teil dem Kanton Fricktal in der Schweiz. So ist dann auch die mindere und die mehrere Stadt entstanden.

„Wir stehen hier in der Brückenvorstadt“, erklärt Blümcke und spricht von Laufenburg/Baden, also der minderen Stadt. Nach der Teilung zählte Laufenburg/Baden gerade mal 260 Bewohner. In der mehreren Stadt, waren es rund 2000 Bewohner. „Das Hauptzentrum der Stadt wie der Marktplatz oder das Rathaus lagen auf der anderen Seite der Brücke“, erklärt Blümcke.

Allerdings hat sich die Bewohnerzahl in der mehreren Stadt bis zum zweiten Weltkrieg kaum verändert, während die mindere Stadt stetig weitergewachsen ist. Somit haben „mehr“ oder „minder“ heute eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Doch wird der Begriff in Laufenburg weiterhin als Synonym genutzt statt Laufenburg Baden oder Schweiz. Im Grunde genommen ist es auch egal, ob Baden oder Schweiz. Im Brauchtum und Kulturell sieht sich die Stadt Laufenburg getreu dem Motto „Zwei Länder – eine Stadt“ als eine Einheit. Immerhin wird in der Stadt Laufenburg eine der ältesten Fasnachtsbräuche im süddeutschen Raum bis heute gelebt, deren Entstehung bis ins Jahr 1386 zurückreicht. Hauptträger der Fasnacht ist die Narro-Altfischerzunft 1386. Aber auch mit ihrem Kulturprogramm arbeiten die beiden Länder der Doppelstadt zusammen und stellen ein umfangreiches und anspruchsvolles Programm auf die Beine. Zum Beispiel den Weihnachtsmarkt, den Apfelmarkt im Herbst oder die Städtlefasnacht.

„Wer nicht laufen kann, sollte nicht in Laufenburg leben“, macht Martin Blümcke jetzt auf die steilen Stufen in der Altstadt aufmerksam, die überall zu finden sind und die Besucher bis zur Heilig Geist Kirche ein ordentliches Stück nach oben führt. 147 Stufen sind es, bis man in Laufenburg quasi ein Stockwerk höher landet und einen umwerfenden Blick auf den Altstadtkern der beiden Laufenburg hat. Und von hier aus offenbart sich dann auch die Ständeordnung. „Die Bürger haben ganz unten gelebt“, erklärt Martin Blümcke. Während die Kirche weiter oben gebaut worden ist und noch ein Stück weiter oben trohnt der Turm der Ruine Laufenburg.

Vor der Kirche Heilig Geist erinnern nur noch alte Grabsteine daran, dass dort die Bürger von Laufenburg ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Erst als der Waldfriedhof 1947 eingeweiht worden ist, wurde der „Gottesacker“ neben der Kirche aufgelöst. Heute erinnert nur noch ein steinernes Kreuz an die ursprüngliche Nutzung. Die Kirche Heilig Geist oder schlicht Stadtkirche genannt, hat ihre eigene Geschichte. Über 120 Jahre hat es gedauert, bis sich die Bürger mit dem gotischen Bau versöhnt hatten. „Bis dahin haben sie alles getan, um die gotische Optik zu zerstören“, erklärt Blümcke.

Von der Kirche aus geht es jetzt weitere 80 Stufen nach unten und wir stehen am Eingang der Altstadt von Laufenburg und gelangen somit ans Ende der Stadtführung. Auf dem Rathausplatz ist gerade Wochenmarkt und das Rathaus selbst blickt erhaben auf die Bürger der Stadt herab. Von 1811 an bis 1932 war neben der Verwaltung selbst, auch die Schule in dem hohen Gebäude untergebracht.