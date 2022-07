von Charlotte Fröse

Die Jugendarbeit hat beim FC Binzgen eine lange Tradition und so stand der Festsonntag anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums des FC Binzgen am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Jugend. In zahlreichen Freundschaftsspielen, angefangen von einem Bambini-Turnier, einem F-Jugend-Turiner mit fünf Mannschaften, bis zu Begegnungen der E-, B- und D-Jugendmannschaften, wurde auf dem grünen Rasen den ganzen Sonntag über den zahlreich anwesenden Zuschauern viel Fußball geboten. Die jungen Spieler zeigten gute Leistungen. Sieger wurden keine gekürt, der Spaß am Fußballspiel und die Begegnung mit anderen Vereinen standen im Vordergrund. Neben den eigenen Mannschaften waren Jugendspieler vom FC Wehr, der SG Wehratal und dem FC Wittlingen zu Gast.

E-Jugendspieler des FC Wehr (im Vordergrund) nach dem Spiel. Im Hintergrund rechts die neue Festhütte des FC Binzgen. | Bild: Charlotte Fröse

Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsfestes war die Einweihung der neuen Festhütte. Umrahmt wurde die Einweihung am Sonntagvormittag mit dem Auftritt einer Abordnung der Fricktaler Dudelsack-Gruppe „Linden Leaf Pipers“. Norbert Schäuble, Vorsitzender des FC Binzgen, dankte vor allem auch den „Alten Herren“ des Vereins, die immer wieder tatkräftig – quasi als Motor – auftreten, auch außerhalb des Spielbetriebs, wie jetzt beim Neubau der Festhütte.

Bereits 2019 wurde, nach dem Abbruch des alten in die Jahre gekommenen Baus, mit dem Neubau der Festhütte begonnen. Unzählige freiwillige Arbeitsstunden der Mitglieder und rund 30.000 Euro hat der FC Binzgen bisher investiert, berichtete Schäuble. Unterstützung gab es auch von heimischen Firmen. Noch ist die Festhütte nicht ganz fertig und auch der Vorplatz soll bis Ende des Jahres hergerichtet werden. Die Festhütte dient auch als Lager für das Material des Sportbetriebs und bei Heimspielen öffnet sich das Tor des Kiosks.

Der Verein Der Verein wurde am 23. Juni 1962 gegründet. 1966 wurde der Sportplatz und 1971 das Clubheim eingeweiht. 2014 erfolgte die umfassende Clubheimrenovierung. Mit dem Neubau der Festhütte wurde 2019 begonnen. In den 60-er Jahren und Anfang der 70-er Jahre erlebte der FC Binzgen seine sportlich erfolgreichsten Jahre. Seit der Vereinsgründung des Sport-Club Niederhof/Binzgen 2022, am Anfang dieses Jahres, nehmen Mannschaften unter dem Namen SG Niederhof/Binzgen am Spielbetrieb teil. Weiter gibt es eine AH-Abteilung und ein Ü30-Team. Nahezu seit der Vereinsgründung gibt es eine Jugendabteilung. Seit 1971 gibt es eine Gymnastikgruppe und 1981 wurde eine Frauenmannschaft gegründet. Vorsitzender des FC Binzgen ist Norbert Schäuble. Mehr Infos zum Verein auf www.fc-binzgen.de

Bereits am Samstag bestritten Teams vom FC Bergalingen, FC Wallbach, FC Rot-Weiß Weilheim und der SC Niederhof/Binzgen 2022 ein Blitzturnier. Auch die Frauen waren im Einsatz. Der Samstag endete mit der Siegerehrung und einer sehr gut besuchten Party-Nacht. Norbert Schäuble zeigte sich am späten Sonntagnachmittag sehr zufrieden mit dem Ablauf Jubiläumswochenendes. Nach einer langen Corona-Pause waren viele Gäste nach Binzgen gekommen. Geboten bekamen sie jede Menge Fußball, Unterhaltung und Kulinarisches aus der neuen Festhütte.