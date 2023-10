Um die 50-jährige Freundschaft zwischen Laufenburg und Le Croisic zu feiern, hat die Stadt Laufenburg in Kooperation mit einer großen Anzahl Laufenburger Vereine in der Rappensteinhalle einen Freundschaftsabend organisiert. Zu diesem waren die französischen Gäste mit Bürgermeisterstellvertreter Jacques Bruneau, die am Tag zuvor aus Le Croisic angereist waren, sowie die Laufenburger Bevölkerung eingeladen.

Hauptverantwortlich für die Organisation des Abends war das Ressort „Freundschaftsabend“ bestehend aus Manuela Pfister, Reiner Wiesmann, Dagmar Siebert und Norbert Lederle, wie Bürgermeister Krieger in seiner Ansprache bekannt gab. Er dankte den fast 100 Helfern, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten und sprach von „einer tiefen Verankerung der Freundschaft zwischen Laufenburg und Le Croisic, die an dieser großen Beteiligung und Bereitschaft abzulesen ist“.

Jumelage 50 Jahre alt wird die Partnerschaft zwischen Laufenburg und Le Croisic in diesem Jahr. Zu diesem Anlass ist eine rund 70-köpfige Delegation aus Frankreich zu Feierlichkeiten nach Laufenburg gereist, nachdem eine deutsche Delegation bereits an Pfingsten in Le Croisic eingeladen war. Das Jubiläum wurde in Laufenburg mit einigen Veranstaltungen, darunter einem Freundschaftsabend und einem offiziellen Festakt, gebührend gefeiert.

Krieger ging auch kurz auf den Gottesdienst am Vormittag in Luttingen ein, der vom Chor St. Martin mitgestaltet worden ist und bei welchem die Verschwisterung gefeiert wurde. Am Nachmittag sei man gemeinsam einen Teil der Laufenburger Acht gewandert und habe damit eine Idee des Schwarzwaldvereins umgesetzt.

Bürgermeister Ulrich Krieger sprach von einer „tieferen Verankerung“ der Freundschaft zwischen Laufenburg und Le Croisic.

Den Auftakt des Abendprogramms machte die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg unter der Leitung von Illia Kravchenko. Sie unterhielt die Gäste mit einigen Märschen, darunter die passenden Titel „In Harmonie vereint“ und „Freundschaftsklänge“. Nicht fehlen durfte außerdem das beliebte „Badner Lied“ und das „Laufenburger Lied“ von Hermann Suter aus dem Jahre 1909, das die „kleine Stadt am Rhein“ würdigt. Die Gäste konnten begleitend zum Programm einige Höhepunkte der deutsch-französischen Freundschaft sehen, die auf einer Bilderpräsentation gezeigt worden sind.

Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg unter der Leitung von Illia Kravchenko hat unter anderem das „Laufenburger Lied“ gespielt. Bilder: Michelle Güntert

Im Anschluss an die Stadt- und Feuerwehrmusik begeisterte Joseph Gamp die französischen Gäste mit einigen Melodien, die er auf dem Alphorn spielte. Gemeinsam mit Stadtrat Raimund Huber, der mit dem Akkordeon auftrat, spielte Joseph Gamp das Lied „Amazing Grace“. Huber, der von „schönen Momenten“ in Le Croisic schwärmte, hatte zudem noch ein Stück eigens für diesen Abend komponiert, in welchem es um symbolische Brücken ging.

Joseph Gamp beeindruckte nicht nur die französischen Gäste mit seinen Alphornklängen.

Den Abschluss des Programms machte das Lied „Laufenburg et Le Croisic“, das der Verschwisterung gewidmet ist. Huber hatte sich hierfür gesangliche Unterstützung französischsprechender Mitbürger geholt. Die Gäste ließen den Freundschaftsabend danach bei Party- und Festzeltmusik ausklingen.