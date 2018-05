Laufenburg 50 Jahre Seite an Seite: Francesco und Teresa Giovanna Traficante feiern am Sonntag goldene Hochzeit

Francesco und Teresa Giovanna Traficante feiern am Sonntag goldene Hochzeit. Gerne reist das Paar in sein Heimatland Italien, wo viele Verwandten leben.

Francesco und Teresa Giovanna Traficante feiern am morgigen Sonntag goldene Hochzeit. Seit nunmehr 28 Jahren wohnt das Paar in Rhina. Teresa Giovanna Traficante kam 1942 in Favignana in Süditalien auf die Welt. Sie war die Jüngste von sieben Kindern. 1962 ging sie mit ihrer Schwester nach Deutschland. In Grunholz konnte eine Wohnung bezogen werden. Bei der damaligen Firma Falag auf dem Laufenburger Berg arbeitete sie 23 Jahre und zum Abschluss des Berufslebens 17 Jahre bei der Firma Franke in Bad Säckingen.

In Pisaquino erblickte Francesco Traficante 1946 das Licht der Welt. Nach fünfjährigem Schulbesuch arbeitete er in einer Schmiede und später in einem Maurergeschäft, ehe er 1962 nach Deutschland übersiedelte und in der damaligen Kaiserkrone einziehen konnte. 1968 heiratete er in Pisaquino. In mehreren Laufenburger Geschäften war er tätig. Zum Abschluss des Berufslebens arbeitete er über 20 Jahre bei der H.C. Starck, ehe er 2007 in Ruhestand ging. In Laufenburg gefällt es dem Paar recht gut. 1990 wurde in die jetzige Wohnung eingezogen. Neben dem Haus wird ein großer Garten bewirtschaftet. Freude machen auch die drei Enkel.