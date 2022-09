Das größte grenzüberschreitende Museumsprojekt der beiden kommenden Jahre nimmt Gestalt an. Zwischen Herbst 2022 und Sommer 2023 wird das Netzwerk Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz insgesamt 38 Ausstellungen präsentieren, die sich unterschiedlichen Aspekten des Flusses Rhein widmen. Das Museum Schiff trägt zum Projekt „Der Rhein“ mit einer Ausstellung zu den Gefahren am Fluss bei.

„Noch nie hat eine so große grenzüberschreitende Ausstellungsreihe den Rhein so facettenreich vorgestellt“, so Hannes Burger, Präsident des Museumsvereins Laufenburg, in einer Pressemitteilung. Ob Natur, Kultur oder Geschichte, ob Stromerzeugung, Rheinregulierung oder Schifffahrt, ob lokale Besonderheiten, Archäologie oder Kunst: Das trinationale Netzwerk Museen am Oberrhein beleuchte den Fluss in 38 Ausstellungen auf vielfältige Weise, so Burger.

Namhafte Museen sind mit dabei

Große Museen wie das Antikenmuseum Basel, das Badische Landesmuseum Karlsruhe, die Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim oder der Ausstellungsraum in der Nationalbibliothek Straßburg sind ebenso dabei wie zahlreiche mittelgroße und auch kleinere Einrichtungen. Beleuchtet wird der Rheinabschnitt zwischen dem Rheinfall bei Schaffhausen bis zum Ende des Oberrheins bei Bingen. Die letzten Abstimmungen der Netzwerkpartner wurden bei einem Treffen im Mai im Dreiländermuseum Lörrach getroffen, seitdem laufen intensive Vorbereitungen.

Museum Schiff und Verein Der grenzüberschreitend agierende Museumsverein Laufenburg besteht seit 1978 und erwarb im selben Jahr das bereits 1759 urkundlich erwähnte Gasthaus „Zum Schiff“, um ein Museum für die Lokal- und Regionalgeschichte einzurichten. Seit Februar ist die Wechselausstellung „Gefahr am Fluss“ zu sehen. Öffnungszeiten Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. www.museum-schiff.ch

Laufenburg beteiligt sich am Netzwerk Museen mit der Ausstellung „Gefahr am Fluss“, die schon seit Februar im Museum Schiff zu sehen ist. Darin geht es um Gefahren rund um die Wasserwege in der Region. Im Zentrum stehen die seit dem Mittelalter schiffbaren Flüsse Rhein, Limmat, Reuss und Aare. „Wie sicher war die Reise auf dem Wasser? Wir hören von einem Schiff, das auf der Fahrt zur Zurzacher Messe versank. Welche Rolle spielten die Fischer, Flößer und Schiffer? Das Thema „Wetterextreme“ bringt uns in die Gegenwart und zu den Zeitzeugen jüngster Ereignisse“, sagt Burger.

Die Website des Netzwerks Museen gibt bereits einen Überblick über die geplanten Ausstellungen: www.dreilaendermuseum.eu/de/Netzwerk-Museen/der-Rhein. Schirmherr der Reihe ist die Oberrheinkonferenz, die auch Organisator der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der trinationalen Metropolregion Oberrhein ist. Am Donnerstag, 29. September, stellen die Partner sich und ihr Projekt bei einer Auftaktveranstaltung in Mannheim erstmals öffentlich vor.