von sk

Ein 28-jähriger Autofahrer, der unter dem Einfluss von Kokain stand, ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr ist in der Waldshuter Straße in Laufenburg kontrolliert worden. Laut Polizeibericht fielen den Beamten dabei drogentypische Konsumanzeichen auf.

Ein anschließend durchgeführter Urintest schlug positiv auf Kokain an. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe genommen. Zusätzlich konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im letzten Jahr aufgrund seines Drogenkonsums entzogen wurde.