Laufenburg-Luttingen (cha) Die Firma Franke Personalservice aus Luttingen ist ein erfolgreiches und modernes Zeitarbeitsunternehmen, das sich seit nunmehr 25 Jahren am Hochrhein etabliert hat. Erfahrung in der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine hohe Qualität bei der Auftragsbearbeitung, eine große Menschenkenntnis sowie die persönliche Betreuung und Beratung der Mitarbeiter und der zuverlässige wie flexible Service, der sich individuell an den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden orientiert, machen nach wie vor den Erfolg des Unternehmens aus.

Manuela Faller, die Tochter der Firmengründerin Hannelore Franke übernahm zum 1. April 2014 die Führung der Firma. In die Firma eingetreten ist sie bereits 1998. Namhafte Firmen aus der Region vertrauen dem Franke Personalservice, wenn es darum geht, personelle Engpässe zu überbrücken. Ebenso schätzen Arbeitnehmer die kompetente Betreuung durch das Unternehmen.

„Unsere Firmenphilosophie, die aktiv in die tägliche Arbeit einfließt, lautet seit 25 Jahren:

„...mehr als nur Zeitarbeit!“, betont Manuela Faller. Die gute Qualität der täglichen Arbeit lässt sich daran ablesen, dass seit 2010 im Schnitt über 50 Mitarbeiter pro Jahr von den Firmen, in denen sie eigentlich nur übergangsmäßig bei personellen Engpässen eingesetzt waren, dauerhaft übernommen wurden.

„Nach wie vor sind Arbeitnehmerüberlassungen ein Sprungbrett für Arbeitnehmer in eine Vertragseinstellung im ersten Arbeitsmarkt“, erläutert die Inhaberin. Die hohe Zahl an Mitarbeitern, welche die Firmen vom Franke Personalservice übernähmen, zeuge vom Erfolg des Unternehmens, vom guten Gespür für die richtige Personalauswahl und vor allem davon, dass die Unternehmen mit dem Service und den überlassenen Mitarbeitern zufrieden seien, fasst Manuela Faller zusammen.

Auch die Mitarbeiter sind mit der Wahl der jeweiligen Arbeitsplätze überaus zufrieden. Individuelle Wünsche der Arbeitskräfte, die ausschließlich an Firmen in der Region für gute Jobs ausgeliehen werden, werden dabei berücksichtigt. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Maulburg/Schopfheim, St. Blasien bis nach Stühlingen. „Viele namhafte Firmen vertrauen uns seit Jahren“, betont Manuela Faller. Der Service des Franke Personalservice passt sich individuell und flexibel den Bedürfnissen und Anforderungen seiner Kunden an.

Die Überlassung von Mitarbeitern ist jedoch immer auch abhängig von der Konjunktur. Schwankungen der Konjunktur werden in der Zeitarbeitsfirma unmittelbar spürbar, dann geht es darum, mit entsprechendem Spürsinn und Sensibilität auf die veränderten Bedingungen zu reagieren.

Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie machte sich das deutlich. Die Firma Franke Personalservice meldete in dieser Zeit Kurzarbeit für einen Teil ihrer Mitarbeiter an, damit sie nicht arbeitslos werden. Denn das Ziel ist es, sie wieder an einen Arbeitsplatz zurückzubekommen.

Bereits jetzt sei schon wieder eine kleine Belebung im Arbeitsmarkt spürbar, berichtet Manuela Faller.

Aufgabengebiet

Die Firma Franke Personalservice vermittelt Betrieben in der Region Arbeitskräfte auf Zeit, um personelle Engpässe bei Urlaub, Krankheit oder Auftragsspitzen auszugleichen. Zu den Kunden von Franke Personalservice gehören namhafte Firmen in der Region. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Maulburg/Schopfheim, St. Blasien bis Stühlingen. Vom derzeit vierköpfigen Franke-Team werden hauptsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, vorwiegend in Produktion und Lager, betreut. Der Betrieb ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Kontakt: Franke Personalservice e.K., Luttinger Straße 55, 79725 Laufenburg-Luttingen. Telefon 07763/929550, E-Mail: faller@franke-personalservice.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Weitere Infos im Internet:

http://franke-personalservice.de