Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, hat Spenden in Höhe von rund 24.000 Euro an 43 Vertreter von 25 Laufenburger Vereinen ausgeschüttet. Die Übergabe fand am Donnerstagabend in der Sparkassengeschäftsstelle in Laufenburg statt.

Wolf Morlock erklärte, dass die Sparkasse Hochrhein ein öffentlich-rechtliches Geldinstitut sei, das mit 50 Prozent Marktanteil führend in der Region sei. Die symbolische Spendenübergabe erfolgte in Form eines Briefs, während der Geldbetrag per Überweisung bereits auf das Konto der begünstigten Vereine überwiesen wurde. Bürgermeister Ulrich Krieger dankte Wolf Morlock für die Spende, die nicht selbstverständlich sei. Sie ist jedes Jahr in etwa gleich, sodass die Sparkasse in den vergangenen zehn Jahren circa 250.000 Euro an gemeinnützige Vereine der Stadt gespendet habe. Die Verteilung erfolgt aus zwei Töpfen: 10.000 Euro werden nach der Anzahl der Jugendlichen verteilt, die der Verein betreut, die restlichen 14.000 Euro sollen ein bestimmtes Projekt unterstützen. Die entsprechenden Umschläge mit den Spendenbriefen für die 43 Vereinsvertreter übergaben Martin Volz, Leiter Privatkunden der Sparkasse Hochrhein, und Christian Oeschger, Leitung Sparkassen-Center Laufenburg, im Wechsel.

So erhielten zum Beispiel der Chor Binzgen für die Anschaffung eines Farbdruckers und neuer Instrumente 1600 Euro neben dem Beitrag für ihre Jugendförderung in Höhe von 2500 Euro, während der Förderverein Pro Kids 3500 Euro für die Beschaffung eines Bauwagens erhielt. Das Rikscha-Projekt des Stadtseniorenrats erhielt 1000 Euro. 2400 Euro erhielt der JFV Region Laufenburg als Jugendförderung, mit 2000 Euro wurden die Anlässe des Jubiläumsjahres der Städtepartnerschaft unterstützt.

Die Vereinsvertreter gaben jeweils den Verwendungszweck der empfangenen Spende bekannt. Am Ende dankten sie der Sparkasse Hochrhein für die Spenden.