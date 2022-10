Die Sparkasse Hochrhein hat für insgesamt 27 Vereine aus Laufenburg Geld ausgeschüttet. Bei der Spendenübergabe betonte Martin Volz, Leiter des Privatkundengeschäftes, der den krankheitsbedingt entschuldigten Vorstandsvertreter David Gerstner vertrat, dass es für die Sparkasse wichtig sei, einen Teil ihres Gewinnes der Region zukommen zu lassen. Denn die Sparkasse sei regional breit vertreten und wolle die regionalen Vereine daher finanziell unterstützen.

Städtischer Bezug und gesellschaftliche Wirkung als Kriterien

Bürgermeister Ulrich Krieger dankte der Sparkasse für diese Geste. Er erläuterte, dass ein Teil des zur Verfügung gestellten Geldes in die Jugendförderung mehrerer Vereine fließe und ein zweiter Teil in größeren Beträgen für einzelne Projekte ausgeschüttet werde. Dazu hatten die Vereine Anfragen an die Stadt gerichtet. Als Entscheidungskriterien seien bei der Prüfung der Anfragen ein städtischer Bezug und eine gesellschaftliche Wirkung der einzelnen Projekte zum Tragen gekommen.

Krieger sagte, dass die Vereine „Stabilität in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche“, wie die Corona-Pandemie oder der anhaltende Krieg in der Ukraine, bieten. Es sollten möglichst viele Vereine mit unterschiedlichen Projekten unterstützt werden. Insgesamt sechs Vereine wurden daher mit einer größeren Geldsumme bedacht.

Darunter war die JFV Region Laufenburg, die das erhaltene Geld in einen Container, der als zukünftiges Vereinslager dienen soll, investieren möchte. Der Förderverein Kultur im Schlössle möchte die Ausrichtung weiterer Konzerte im Schlössle finanzieren.

Der Musikverein Luttingen wird mit der Spende neue T-Shirts anschaffen. Auch der Stadtseniorenrat wurde begünstigt. Er möchte mit dem erhaltenen Geld ein Repair-Café in Laufenburg aufbauen. Für die Beschaffung neuer Basketballkörbe und diverser Sitzgelegenheiten für den Bolzplatz in Grunholz haben die Paradiesvögel aus Grunholz Geld zur Verfügung gestellt bekommen.

Zu guter Letzt wurden die Waldgeister Rhina begünstigt, welche ein Mehrwegbecher-Pfandsystem für die Städtlefasnacht einführen möchten. Die Spenden wurden von Martin Volz, Christian Oeschger und Stefan Ebner überreicht. Diese lobten das jeweilige Engagement der begünstigten Vereine.