Laufenburg ist eine der schnell wachsenden Städte im Landkreis. Ende 2017 wurde die 9000-Einwohner-Marke überschritten, eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) prognostiziert bis Ende 2035 einen Anstieg auf 11.000 Einwohner, die Marke 10.000 soll bereits 2025 erreicht werden. „Es spielt keine Rolle, ob wir die Marke 10.000 in vier oder sieben Jahren erreichen. Fakt ist: Die Stadt wird wachsen“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger Ende 2021 in einer Gemeinderatsitzung.

Die Prognosen scheinen sich zu bestätigen, in der Standesamt-Statistik für 2022 ist erneut ein Einwohnerzuwachs zu vermelden, und zwar um 118 auf nun 9240 in Laufenburg gemeldete Personen. 2021 gab es einen Bevölkerungszuwachs von 100 Personen auf 9122 Einwohner.

Die Einwohner Laufenburgs sind in der Mehrzahl Frauen: 4695 weiblichen Bewohnern stehen 4545 männliche gegenüber, dies sind immerhin 3,3 Prozent mehr Frauen als Männer. 743 zugezogene Menschen kamen in die Stadt, in diesen Zahlen sind auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit gerechnet. 618 Personen entschlossen sich die Stadt zu verlassen.

Zahl der Kirchenaustritte steigt auf erstmals mehr als 100 an

2022 sind in Laufenburg die Kirchenaustritte im Vorjahresvergleich um 43 Prozent angestiegen. 123 Personen traten im letzten Jahr aus einer Glaubensgemeinschaft aus. Diese Zahl überraschte selbst Agnes Kaiser vom Standesamt: „Die Kirchenaustritte sind im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen.“ 2021 traten 86 Personen und 2020 noch 78 Personen aus der Kirche aus.

Geburten- und Sterberate fallen beide

2022 wurden insgesamt 84 Neugeborene gemeldet, 2021 waren es noch 125, ein Geburtenrückgang von 38,2 Prozent. Mit inbegriffen sind auch die Geburtszahlen von auswärtig gemeldeten Standesämtern. 89 Sterbefälle hat Laufenburg für 2022 zu vermelden. Ein leichter Rückgang zu 2021 mit 102 Sterbefällen.

Zahl der Eheschließungen steigt stark

56 Mal meldeten sich im vergangenen Jahr Paare zur Eheschließung an. Ein solches Ja-Wort gaben sich 2022 in Laufenburg 41 Paare, 18 entschlossen sich außerhalb zu heiraten. Hier ist eine Trendumkehr zu den vorherigen Jahren zu erkennen: 2021 meldeten sich 41 und 2020 gerade einmal 39 Paare zur Eheschließung an. Der beliebteste Monat war der September mit acht, gefolgt vom Mai mit sieben Eheschließungen in einem Monat.

Das Standesamt arbeitet mit Behörden in vielen Ländern zusammen

Das Standesamt Laufenburg hat sich im Rahmen des internationalen Privatrechts, im letzten Jahr mit vielen Ländern in Verbindung setzen müssen. Gründe waren meistens Prüfungen, ob die deutsche oder ausländische Rechtsprechung anzuwenden ist, zum Beispiel bei einer Heirat im Ausland, oder der Anerkennung einer Vaterschaft. Das Standesamt gab die Zusammenarbeit mit den Ländern Gambia, Frankreich, Mazedonien, Irak, Somalia, Italien, Türkei, Kosovo, Tschechien, Rumänien, Portugal, Korea, Thailand, Nigeria, China, Serbien, Kolumbien, Lichtenstein, Ungarn und der Schweiz an.