von Charlotte Fröse

2022 hat Bürgermeister Ulrich Krieger in seinem Rückblick bei der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr als ein Jahr mit vielen positiven Ereignissen bezeichnet und zudem als ein Jahr, in dem viele große Baustellen in der Stadt abgeschlossen wurden. „Weltpolitisch war es kein gutes Jahr“, sagte Krieger. Der Krieg in der Ukraine habe vieles verändert, was etliche Einschränkungen auf verschiedenen Gebieten mit sich gebracht habe. Auch Laufenburg sei davon nicht verschont geblieben. Er nannte unter anderem die Energieknappheit, aber auch gerade in Bereichen wie der Bautätigkeit sei dies deutlich geworden. Steigende Kosten und Lieferengpässe erschwerten viele Vorhaben.

Trotz all dieser Widrigkeiten wurden in der Stadt Laufenburg im zu Ende gehenden Jahr dennoch einige Großprojekte abgeschlossen, wie Krieger dankbar berichtete. Im April ging die Erfüllung eines lang gehegten Laufenburger Traums in Erfüllung: Der grenzüberschreitende Rundwanderweg „Laufenburger Acht“ wurde feierlich eingeweiht. Ganz nach dem Motto „Zwei Länder, eine Stadt“ feierten die Laufenburger dieses Ereignis ein ganzes Wochenende gemeinsam.

Die Hans-Thoma-Schule ist in mehr als zwei Jahren Bauzeit umfangreich saniert worden. In Laufenburg-Rappenstein und Binzgen wurde das Glasfasernetz fertiggestellt und in Hochsal und Rotzel wird es auch bald soweit sein. Das ehemalige Feuerwehrhaus Brunnenmatt wurde zum Kindergarten Eulennest umgebaut und die Sanierung der Hebelschule Luttingen wurde ebenfalls abgeschlossen, um nur einige wenige größere Projekte zu nennen.

Daneben wurden auch zahlreiche kleinere Vorhaben in die Tat umgesetzt. Krieger nannte beispielsweise das halbanonyme Urnengrab am Waldfriedhof, Erneuerungen der Stromversorgung, den Neubau Brücke und Sanierung Jahnstraße, oder die Einrichtung eines Car-Sharing-Angebots. Als herausragende Ereignisse erwähnte Krieger das 100-Jahre-Jubiläum des Schwarzwaldvereins oder die Verleihung des Friedenspreises, der in diesem Jahr an Maria-Theresia Rist vergeben wurde.

Ein großes Dankeschön richtete Krieger an die vielen Ehrenamtlichen, die in etlichen Bereichen zum Wohl aller tätig sind. „Das ehrenamtliche Engagement macht unsere Stadt so lebendig und zu etwas Besonderem. Ich bin auch überzeugt, es wird künftig noch viel stärker eine Rolle spielen. Denn in Zeiten knapper Kassen machen Engagement und Einfallsreichtum den Unterschied aus“, sagte Krieger.