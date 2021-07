von Stadtarchivar Martin Blümcke

Was macht ein Archivar? Er liest höchst bedeutsame Schriften und Verträge, er versorgt sie für das Aufbewahren, er gibt jedem Vorgang eine Archivnummer und ergänzt das Verzeichnis, um alles auch wieder zu finden. Ja, das gehört auch zur Arbeit eines Archivars, aber meistens hat er Akten zu einem Thema vor sich, zum Beispiel Waldhüter oder Wegebau. Manchmal auch ein Bündel, das nicht ins gewohnte Schema passt.

Martin Blümcke im Stadtarchiv Laufenburg. | Bild: Fotostudio Höckendorff

Gerade lese und sortiere ich die Altakten der Gemeinde Hochsal vor dem Ersten Weltkrieg, durchgehend in der deutschen Kurrentschrift verfasst, die man landläufig Sütterlinschrift nennt. Da liegt vor mir ein zentimeterdicker Stoß aus Blättern, auf dem „Abschriften“ steht. Ab damit in den Papierkorb? Nein, sagt das archivalisch geschulte Gewissen. Und richtig, es lohnt sich, bei den Themen Schule und Wirtschaften ist einiges aufzuheben. Dann erscheint eine Liste mit Namen und Zahlen im Format Folio, länger als das heute gebräuchliche DIN A4. Oben ist vermerkt: „Verzeichniß über die im Jahre 1909 eingefangenen Maikäfer“.

Laufenburg Sortiert und übersichtlich: Hochsaler Pfarrarchiv mit einem Festakt eingeweiht Das könnte Sie auch interessieren

Damals ist also ein Maikäferjahr gewesen, das wegen der Entwicklung dieses Tiers alle vier Jahre zu erwarten ist. Dass man das im Bauerndorf Hochsal aufmerksam verfolgt, ist selbstverständlich. Dass man möglichst viele der plumpen Flieger einfängt, versteht sich von selber. In meiner Jugend in einem Dorf im Westerwald haben wir Buben das getan und dann die Maikäfer den Hühnern zugeworfen, woraufhin die weißen Hennen auf einmal Eier mit brauner Schale legten.

Laufenburg Die Friedenslinde in Laufenburg wird 150 Jahre alt Das könnte Sie auch interessieren

Aber weshalb hat hier die Gemeinde Maikäferfänger belohnt? Vermutlich war es eine unglaubliche Invasion, die dazu führte. 24 Personen – fast alles Männer, nur eine Frau – haben 760 Liter Maikäfer abgeliefert, ordentlich gemessen mit dem metallenen Rundgefäß, mit dem man Milch schöpft und verkauft. Wie viele Maikäfer braucht man, um ein solches Hohlmaß zu füllen? 40 oder 50 oder noch mehr? Ich konnte es nicht ausprobieren. Auf jeden Fall wurde der Liter Maikäfer mit sieben Pfennig vergütet. Ein Glas Bier kostete damals in einem Gasthaus fünf oder sechs Pfennig.

Der Ertrag

Rudolf Küpfer brachte es auf fünf Liter und erhielt dafür 35 Pfennig. Karl Tröndle und Karl Niedermann lieferten je 64 Liter ab und konnten sich über stattliche 4,48 Mark freuen. Es ist anzunehmen, dass diese erstaunliche Vermehrung der brummenden Kurzflügler nicht im Hühnerhof landete, sondern – wie damals üblich – auf den Misthaufen geworfen wurde.