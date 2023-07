Die 14.673,07 Euro, die die Vorstandsmitglieder des Vereins „my BIGGEST wish“ im April 2023 in der 18-Millionen-Stadt Karatschi in Pakistan an fünf unterschiedliche Institutionen verteilten, scheinen wie ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein. Doch sie waren zielgerichtet und berücksichtigen die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse der Spendennehmer. Dies erklärte der Vorsitzende des Vereins, Jareem Khawaja, den 30 Mitgliedern und Freunden von „my BIGGEST wish“, die sich am Sonntagnachmittag zu einem Apéro und zu traditionellem, pakistanischem Fingerfood in der Pfarrscheuer Luttingen versammelten.

Vor Ort einkaufen

Zunächst stellte Khawaja den Verein vor, der 171 Mitglieder zählt und außer den Mitgliederbeiträgen, alle Spenden zu 100 Prozent an bedürftige Personen in den Entwicklungsländern verteilt. Wobei keine Barspenden, sondern grundsätzlich Sachspenden, die in den Ländern vor Ort eingekauft und verteilt werden, geleistet werden. Wozu, je nach Institution, neben den 500 Rucksäcken, die einen Wert von 7,19 Euro pro Rucksack hatten, Windeln, Kleiderschränke, Spielzeug und Medikamente, zählten. Bei ihren Besuchen nahmen sie Rücksicht auf die religiösen Gefühle der Bewohner, sodass sie sich sogar den Ramadan-Regeln unterwarfen und bis zum Abend fasteten. Ein selbstgedrehter Film zeigte die Höhepunkte der Reise nach Pakistan.

Im Anschluss berichtete Christoph Hoffmann, MdB (Vorsitzender des Bundestagausschusses Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie Vorstandsmitglied bei Help – Hilfe zur Selbsthilfe) von seiner Tätigkeit. Er lobte zu Beginn seiner Ausführungen das Engagement des Vereins, machte jedoch darauf aufmerksam, dass mehr nötig sei, als humanitäre Hilfe zu leisten. Wenn der wirtschaftliche Untergrund in einem Entwicklungsland in Afrika oder Asien fehle, verpufften die Hilfen oft. Es sei deshalb zusätzlich das Engagement der westlichen Wirtschaft und die Bürgschaft der Ursprungsländer an die kreditgebenden Banken notwendig, damit daraus später Einnahmen der Staaten in Form von Steuern erwachse, mit denen soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser unterhalten werden könnten. Das Fachkräfte Einwanderungsgesetz helfe dabei, dass Fachkräfte, die in Deutschland ausgebildet werden, in ihre Heimat zurückkehren und dort ein gutes Geschäft aufbauen könnten. Während die ehemaligen Kolonialmächte wie Frankreich oft nicht glaubwürdig genug seien, habe Deutschland einen guten Ruf, weshalb die entsprechenden Hilfen und das Engagement der Firmen, die in dem Land investieren, angenommen würden, erklärte Hoffmann.

Frage nach Korruption

Die Veranstaltung in der Pfarrscheuer in Luttingen endete mit Fragen aus der Zuhörerschaft, die unter anderem wissen wollten, wie versucht werde, das Problem Korruption in den Griff zu bekommen. Durch die Digitalisierung sei es beispielsweise der Elfenbeinküste gelungen, die Verzollung der eingeführten Waren bereits auf hoher See vorzunehmen und die Gebühren zu überweisen und nicht bar zu leisten, sodass Erpressungsversuche durch Verzögerung der Verzollung nicht mehr möglich seien, hieß es.