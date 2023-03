Um das Gesamtbild der Stadt zu verbessern und umweltbewusstes Verhalten zu schärfen, hat die Stadt Laufenburg zu ihrer alljährlich in allen Stadtteilen stattfindenden Putzaktion aufgerufen. In diesem Jahr haben sich etwa 150 Personen daran gemacht, falsch entsorgten Müll aufzusammeln, wie Bürgermeister Ulrich Krieger schätzt. Besonders stark vertreten waren dieses Mal die Jugendfeuerwehr Laufenburg sowie der Turnverein und die Paradiesvögel aus Grunholz.

Es haben sich allerdings auch weitere örtliche Vereine mit kleineren Gruppierungen an der Aufräumaktion beteiligt. Daher kam eine beachtliche Menge zusammen. Ein ganzer Container voll nicht fachgerecht entsorgtem Müll sei bei der Stadtputzete zusammengekommen.

Dabei stellen die Sammler immer ganz bestimmte Brennpunkte für sorglose Müllentledigung fest. „Große Müllvorkommen befanden sich an den Rändern von viel befahrenen Straßen wie entlang der B34, aber auch in Waldstücken, in denen Personen spazieren gehen“, bilanziert Bürgermeister Ulrich Krieger.

Einkaufswagen und Autoreifen

Die ehrenamtlich Helfenden haben diesen Müll größtenteils aufgesammelt. Was zu groß war, um auf der Stelle mitgenommen zu werden, haben Mitarbeiter des Technischen Bauhofes registriert und anschließend mit einem Fahrzeug abgeholt. In diesem Jahr seien dies vor allem versenkte Einkaufswagen und illegal entsorgte Autoreifen gewesen, hieß es. Als Dank für ihren Einsatz haben die Helferinnen und Helfer im Anschluss an die dreistündige Sammelaktion auf dem Bauhof belegte Brötchen zur Stärkung erhalten.