Die erfolgreiche Entwicklung des Laufenburger Turnvereins in den letzten 125 Jahren ist den Menschen im Verein zu verdanken, die unermüdlich mit Herz und Kopf für den Turnverein da waren und sind. Neben den qualifizierten Übungs- und Abteilungsleitern sind das auch die Mitglieder, die sich mit viel Idealismus, Kontinuität und mit unermüdlichen Einsatz in Vorstandsämtern um das gute Weiterbestehen des Vereins sorgen.

Christiane Schwindt führt den Verein 20 Jahre lang als Vorsitzende

In Laufe der rund ersten 100 Jahre hatten 29 Vorsitzende den Turnverein geführt. In den letzten 25 Jahren waren es gerade mal zwei Vorstände und ein Vorstandsteam, was für eine außergewöhnliche Kontinuität im Vereinsleben spricht. 20 Jahre lang führte bis 2013 Christiane Schwindt als Vorsitzende den Verein. Gleichzeitig war sie „Kopf und Herz“ und hatte dem Verein ein Wir-Gefühl vermittelt, stellte Peter Meister in seinem Rückblick dar. Sie wurde als erste Frau an die Spitze des Turnvereins gewählt. Zudem war sie viele Jahre als Übungsleiterin tätig.

Kinder heben 2008 in der Turnhalle Rhina begeistert ihre Sportabzeichen in die Höhe, die sie beim Turnverein Laufenburg-Rhina abgelegt haben. Im Bild hinten Mitte von links: Annette Hansen, Marcel Schmidt und Birgit Schmidt, die die Kinder trainierten. | Bild: Archiv Charlotte Fröse

Die Nachfolge von Christiane Schwindt übernahm Marcel Schmidt, der sechs Jahre mit viel Einsatz den TV-Vorstand anführte. Ab 2019 leitet das gleichberechtigte Vorstandstrio mit Miriam Bubke, Carolin Reinhard und Armin Schmidt den Verein. Carolin Reinhard schied 2023 aus dem Vorstandsteam aus. 30 Jahre war bis 2014 Peter Meister im Vorstand unter anderem als Vize-Vorsitzender tätig.

Vater und Sohn Tritschler sowie Franz Damrath prägen den Verein 25 Jahre lang

Eugen Tritschler war von 1967 bis 1970 drei Jahre lang Vorsitzender. Von 1975 an führte Franz Damrath sechs Jahre den TV als Vorsitzender. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg wie kein anderer den Laufenburger Turnverein geprägt und führte hier unter anderem das Sportabzeichen ein. Hans Eugen Tritschler war von 1981 bis 1992 zuerst zweiter und dann erster Vorsitzender.

Alle Gruppen im Verein brauchen engagierte Übungsleiter, ohne sie wäre die erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen 125 Jahren nicht möglich gewesen. Zwar gab es immer wieder Engpässe, die Solidarität untereinander und zwischen älteren und jüngeren Kräften führte jedoch dazu, dass der Übungsbetrieb größtenteils aufrechterhalten werden konnte.

Traudel Glökler (rechts) wird 2018 nach 30-jähriger Mitgliedschaft und aufgrund ihrer außerordentlichen Leistungen zum Ehrenmitglied des TV Laufenburg-Rhina ernannt. Christiane Schwindt ist langjährige Vereinsvorsitzende. Das Bild zeigt beide im Jahr 2008. | Bild: Archiv Charlotte Fröse

Einige Übungsleiter können auf viele Jahre Treue zum Verein zurückblicken. Traudel Glökler, Leiterin und Trainerin der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik (RSG) wurde 2014 mit der Diamantenen Ehrennadel des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus ausgezeichnet. Die Ehrung wurde ihr zum 40-jährigen Bestehen der RSG-Abteilung und für besonders vorbildliches ehrenamtliches Wirken verliehen. Im neu gebildeten Trainerteam um Traudel Glökler mit Alona Beczkowiak, Emily Bergmann, Michaela Fosler und Angelika Melnikov arbeiten gleich vier ehemalige Gymnastinnen mit.

Helga Oeschger war 50 Jahre lang Übungsleiterin

Ein weiteres „TV-Urgestein“ ist Helga Oeschger. Sie wurde im Januar 2020 als Übungsleiterin verabschiedet. Stolze 50 Jahre war sie Übungsleiterin, davon leitete sie 42 Jahre den Lauftreff. Zuerst leitete sie das Kinderturnen, ab 1974 die Frauengruppe und 1977 gegründete sie den Lauftreff. Zudem legte sie 50-mal das Sportabzeichen ab.

Helga Oeschger, hier im Jahr, legte unzählige Sportabzeichen ab. Für viele andere Sportler ist sie alle Jahre wieder ein treibender Motor. | Bild: Archiv Charlotte Fröse

20 Jahre lang leitete bis 2014 Ingrid Schäuble die Gruppen Fitness für Frauen. Sie gehört seit etwa 40 Jahren zu den ganz großen Stützen des TV Laufenburg. Noch heute ist sie als Übungsleiterin tätig. Für die zwölf sportlichen Angebote für Erwachsene und die sechs Angebote für Kinder und Jugendliche sowie den Ballsport, sind noch etliche weitere Übungsleiter im Einsatz, um dem Wahlspruch von „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn „frisch, fromm, fröhlich, frei“ nachzueifern, allerdings mit modernen Angeboten und einem frischen Blick.