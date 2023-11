Im Jahre 1987 war der Turnverein schon auf 400 Mitglieder angewachsen. Zwölf Abteilungen mit rund 300 Aktiven, davon allein 180 Schüler und Jugendliche, wurden in einer breiten Angebotspalette betreut. Die erfolgreiche Entwicklung des Vereins in den vergangenen 125 Jahren war immer abhängig von ausreichend qualifizierten Übungsleitern. Ihnen verdankt der Verein sehr viel.

Die Mehrzahl der Mitglieder trainiert im Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport

Neue Aktivitäten zeigen, dass der Turnverein die Zeichen der Zeit erkannt hat und dem Trend zum Gesundheitssport Rechnung trägt. Die Leichtathleten und die Mädchen der Rhythmischen Sportgymnastik sind zwar die Aushängeschilder des Vereins, die Mehrzahl der Mitglieder trainiert jedoch im Breiten- und Freizeitangebot sowie im Gesundheitssport.

Die kleinsten Turner der Eltern-Kind-Gruppesind die Größten beim am Jahresabschlussturnen des TV Laufenburg-Rhina. | Bild: Archiv Charlotte Fröse

Die Zahl der Sportbegeisterten stieg bis ins Jubiläumsjahr 2023 immer weiter auf aktuell rund 650 Personen. Im sportlichen Bereich ging die positive Entwicklung kontinuierlich weiter, gefördert auch durch die von der Stadt neugestaltete Rappensteinhalle, der guten Stube des Vereins.

Vor allem die Rhythmische Sportgymnastik macht von sich reden

Mit sehr guten Leistungen machte vor allem die Abteilung der Rhythmischen Sportgymnastik von sich reden. Bei den südbadischen Meisterschaften erreichten die Mädchen von Traudel Glökler bemerkenswerte Platzierungen.

Mit sehr guten Leistungen machte immer wieder die Abteilung der Rhythmischen Sportgymnastik von sich reden. | Bild: Archiv RSG/TV Laufenburg.

Die Leichtathletikabteilung entwickelte sich im Laufe der Jahre ebenfalls überaus positiv. Gleich mehrere junge Sportler konnten sich in der Badischen Bestenliste platzieren. Ab 1991 macht der Turnverein immer mehr von sich reden. 34-mal konnte sich der von Johannes Maier, seiner Frau Brigitte und von Vroni Thum trainierte Leichtathletik-Nachwuchs in der Badischen Bestenliste platzieren.

Marc Malleis und Christoph Maier sind Anfang der 1990er die Vorzeigeathleten

Zu einem sportlichen Höhenflug setzen 1993 die Leichtathleten an. Erstmals sind mit Marc Malleis und Christoph Maier Laufenburger Athleten in der deutschen Bestenliste vertreten. Linda Stöger wurde badische Vizemeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik und belegte den 15. Platz beim Deutschlandpokal.

Stephan Maier wird 2003 mit 7099 Punkten deutscher Juniormeister im Zehnkampf. Maier startet für die LG Hohenfels, zu der sich die Leichtathleten des TV Laufenburg mit anderen Vereinen zusammengeschlossen haben. | Bild: Markus Manfred Jung.

Die Brüder Christoph und Stefan Maier sowie Marc Malleis schafften es 1997 in den leichtathletischen Königsdisziplinen bis zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Christoph Maier wurde in die Nationalmannschaft berufen. Sein Bruder Stephan Maier wurde 2003 mit 7099 Punkten deutscher Juniormeister im Zehnkampf.

Schindler und Kelz werden Badischer Meister und Vizemeister im Speerwurf

In der Leichtathletik gelang es Roman Schindler, Aline Schmidt, Jason Kelz, Lars Schindler, Angelina Tröndle und Charlotte Lettau bei den Badischen Meisterschaften in die Spitze vorzustoßen. 2018 wurde Roman Schindler sogar Badischer Meister im Speerwurf und Jason Kelz Vizemeister. Aline Schmidt wurde 2020 badische Vizemeisterin im Diskus und Jonas Mutter gewinnt über 1500 Meter Gold bei den Landesmeisterschaften.

1996 richtet der Verein das Gauturnfest aus

In einer beispielhaften Gemeinschaftsleistung richtet der Turnverein 1996 gemeinsam mit Albbruck, Murg, Schachen und der Freizeitsportgruppe Luttingen das 39. Gauturnfest und das Kindergauturnfest aus. Über 2500 Sportler aus 49 Vereinen gaben sich in den Laufenburger Sportanlagen ein Stelldichein. Im Juni 2011 bekam der TV erneut das Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit“ für die von Christiane Schwindt und Ingrid Schäuble geleiteten Präventionsangebote Rückengymnastik und Pilates verliehen.