Der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945) zerstörte nach dem Ersten Weltkrieg erneut die geleistete Aufbauarbeit im TV Laufenburg-Rhina. Wiederum mussten große Hoffnungen begraben werden. Der Verein ließ sich dadurch jedoch nicht unterkriegen. 1948 ging es an den Wiederaufbau des Vereins.

In der Besatzungszeit war nur ein sporttreibender Verein zugelassen

Allerdings waren die Kriegsjahre an den Menschen nicht spurlos vorübergegangen. In Zeiten des Nahrungsmangels und der Unterernährung konnten die Sportler körperlich nicht an die einstigen guten Leistungen anknüpfen. Zudem gab es in der Zeit der französischen Besatzung erhebliche, von oben verordnete Wirrungen. So war je Gemeinde nur ein sportlich aktiver Verein zugelassen. Um weiter sportlich rege zu sein, wurde die Sportvereinigung 08 Laufenburg mit einer Fußball-, Tischtennis- und Turnabteilung gegründet. Letztere hatte ihren Sitz weiter in Rhina.

Eine Gruppe von Turnerinnen des TV Laufenburg-Rhina bei einer Vorführung. Die Zuschauer vor der Turnhalle sehen zu. | Bild: Archiv TV Laufenburg

Mit der Aufnahme in den wiedergegründeten Markgräfler Turngau wurde 1950 der Boden für die Neugründung des eigenständigen Turnvereins Laufenburg-Rhina 1898 bereitet. Der sportliche Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Viele Siegerkränze, errungen bei Turnfesten, waren die Anerkennung für fleißiges Training und sie sollten nicht die einzigen Erfolge bleiben.

Aus der Leichtathletikgruppe wird eine eigene Abteilung

1958 hatte der Verein im 60. Jahr seines Bestehens bereits 160 Mitglieder. Eine Leichtathletikgruppe wurde gegründet die sich sehr erfolgreich entwickelte. In die Zeit bis 1970 fällt die Gründung der Schwerathletikabteilung und die Mutter- und Kind-Riege wurde aus der Taufe gehoben. Aus der Leichtathletikgruppe wurde eine Abteilung, mit Herbert Schumann als erstem Abteilungsleiter. Trainiert wurde in den Leichtathletikanlagen im 1968 eingeweihten Stadion in Laufenburg-Ost.

1974 erfolgt der Aufbau der Rhythmischen Sportgymnastik

In den kommenden Jahren erfuhr der Breitensport durch das Sportabzeichen eine deutliche Aufwertung und eine Handball- und eine Judoabteilung wurden gegründet. Wichtige Tendenzen waren 1974 der Aufbau der Rhythmischen Sportgymnastik und die Aufnahme des Kinderturnens. Als das 75-jährige Bestehen des Vereins 1973 gefeiert wurde, war der Turnverein zu einem Allsportverein geworden und er war einer der mitgliederstärksten Laufenburger Vereine.

1970 trainiert Übungsleiterin Kreuser junge Turnerinnen vor der Turnhalle Rhina auf dem Balken. | Bild: Archiv TV Laufenburg

In der Leichtathletik erfolgte 1974 mit dem Zusammenschluss der Leichtathleten vom Hochrhein zur LG Hohenfels, eine wegweisende Weichenstellung, die bessere Trainingsmöglichkeiten und große sportliche Erfolge ermöglichte. Es gab aber auch Rückschläge. Die Handballabteilung musste mangels Mitspieler aufgelöst werden. Mitte der 70er-Jahre wurde der Grundstein für die bis heute bestehende Jazzgymnastikgruppe gelegt.

Die von Traudel Glökler trainierten Mädchen erreichne hervorragende Platzierungen

Die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik entwickelte sich und bereits zwischen 1978 und 1982 turnten die ersten Teilnehmerinnen an Meisterschaften. Die von Traudel Glökler trainierten Mädchen waren in den nächsten Jahren in den südbadischen und badischen Siegerlisten ebenso bei den Süddeutschen Meisterschaften hervorragend platziert.