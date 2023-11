Mit 650 Mitgliedern ist der TV Laufenburg-Rhina nicht nur der größte Verein in der Stadt Laufenburg, sondern auch einer ihrer ältesten. Der Turnverein feierte dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er 1898 in Rhina, das damals noch kein Stadtteil, sondern eine eigenständige Gemeinde war.

Das lesen Sie in den vier Teilen der Serie

In einer vierteiligen Serie beleuchten wir hier die Geschichte des TV Laufenburg. Teil 1 behandelt die Zeit 1898 bis 1945. In diese Zeit fallen die Anfänge des Vereins, sein beinahiges Erlöschen in der Zeit des Ersten Weltkriegs, den Bau der Turnhalle Rhina und der Zusammenschluss mit dem TV Laufenburg. Teil 2 behandelt die Jahre 1945 bis 1980. Damals nahm der Verein nach dem Zweiten Weltkrieg seine Arbeit wieder auf, anstelle der traditionellen Männerturner bestimmten immer mehr Leichtathleten und Rhythmische Sportgymnastinnen sein Gesicht. In Teil 3 geht es um die großen sportlichen Erfolge 1980 bis 2023 und darum, wie der Breitensportgedanke immer wichtiger wurde. Teil 4 ist jenen Menschen gewidmet, die den Verein in seiner 125-jährigen Geschichte besonders prägten.

Martin Meister hat den Jubiläumsbeitrag für das Jubiläum verfasst, auf dem diese Serie basiert

Der Text der Serie basiert auf dem Beitrag „Rückblick auf 125 Jahre TV Laufenburg“, den das langjährige Vorstandsmitglied Peter Meister für das Jubiläum verfasst hat.