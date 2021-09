119 Radler in 15 Teams beteiligten sich in Laufenburg dieses Jahr am Stadtradeln. Auf konventionellen Fahrrädern und auf E-Bikes legten sie vom 3. bis 23. Juli insgesamt 30.005 Kilometer zurück und sparten damit rechnerisch 4410 Kilogramm CO 2 ein. Bürgermeister Ulrich Krieger ehrte am Mittwochabend in den Räumen der Firma E-Biker elf Radler als Preisträger unterschiedlicher Kategorien.

Als beste Teams wurden ausgezeichnet die Firma Imerys (6004 Kilometer), der Gemeinderat (4217 Kilometer), Ghostwriter (2925 Kilometer). Als beste Einzelfahrer wurden ausgezeichnet Stadtrat Gerhard Tröndle (1366 Kilometer), Ralf Schmidt (1006 Kilometer), Stadtrat Malte Thomas (999 Kilometer). Ältester Teilnehmer war Dieter Weidner (83 Jahre) und jüngste Teilnehmerin Anneke Schulz (10 Jahre). Die meistgeradelten Personen innerhalb des Teams Stadtverwaltung waren Doris Perschl vom Team Rathaus (517 Kilometer), Andrea Greiner vom Team Kindergarten (510 Kilometer), Robin Lüthi vom Team Technische Betriebe (211 Kilometer).

Das Stadtradeln will für praktischen Klimaschutz durch Benutzung des Rads und für den Ausbau der Radwege werden. Es wurde 2008 erstmals in Nürnberg abgehalten. Dieses Jahr machten auch elf Gemeinden im Kreis Waldshut erstmals mit, darunter auch Laufenburg. „Die vielen Fahrradwege im Kreis Waldshut, die immer weiter ausgebaut werden, laden dazu ein, vermehrt das Fahrrad zu benutzen“, erklärte Krieger.

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, habe sich das Fahrradfahren im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Während es früher ein reiner Gebrauchsgegenstand gewesen sei, mit dem die Kinder zur Schule und die Hausfrauen zum Einkaufen fuhren, wurde es zum Genussfahren. Zur Zeit von Jan Ulrichs Erfolgen bei der Tour de France seien die Rennräder mehr in den Blickpunkt geraten. Heute boome das Fahrradfahren, besonders wegen der weitverbreiteten E-Bikes. Es ist ein Mittel geworden, um den Klimaschutz zu unterstützen und öfter das Auto stehen zu lassen.