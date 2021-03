An der Laufenburger Hans-Thoma-Schule wurden für das kommende Schuljahr 81 Kinder, davon 28 mit Gymnasialempfehlung, für die 5. Klasse der Realschule angemeldet und 27 Kinder für die 5. Klasse der Werkrealschule. Dies teilte auf Anfrage unserer Zeitung Schulleiterin Janine Regel-Zachmann mit.

„Wir starten also mit drei Realschul-Klassen und einer Werkrealschul-Klasse“, so die Rektorin. Nachmeldungen seien allerdings noch möglich, so dass sich die Zahl der Anmeldungen noch erhöhen könne. Diese ist gegenüber dem vergangenen Jahr bereits deutlich gestiegen. Damals waren 75 Kinder für die Realschule und 20 für die Werkrealschule angemeldet worden.