von sk

Da die Hauptversammlung nicht zum geplanten Termin stattfinden konnte, schaltete sich der Musikverein Oberlauchringen zu einem besonderen Event online zusammen: Für den gemütlichen Kameradschaftsabend wurde eine „MVO-Pandemie-Challenge“ ausgerufen, bei der Spiel und Spaß im Mittelpunkt standen

Bereits im Voraus stellte das Orga-Team dazu ein Party-Paket zusammen, das jedem Musiker kontaktlos zugestellt wurde. Nebst Getränken und kleinen Snacks enthielt es verschiedene Gegenstände für die Spiele-Challenges. Auch die richtige Dekoration in Form von Luftschlangen und Partyhüten durfte natürlich nicht fehlen.

Die rund 40 Musiker traten am Abend in Quizrunden gegeneinander an und stellten ihr Wissen über die Traditionen des Vereins unter Beweis, maßen sich in Spielen mit Bierdeckeln und Hüpffröschen und bewiesen mit Pustebällen, wer den längsten Atem hat. Die Freude der Musiker war groß und so vergingen die Stunden wie im Flug.

Zufrieden blickt das Vorstandsteam um Alexander Schmidle auf den Abend zurück: „Das gemeinsame Musizieren fehlt uns sehr und damit auch die Kameradschaft — so war dieser Abend eine gelungene Idee, die Musiker wenigstens virtuell wieder zusammenzubringen und die Gemeinschaft zu stärken.“