Erneut mussten beim Freischwimmbad Lauchringen infolge erheblichen Personalmangels zum 1. Juli die Öffnungszeiten reduziert werden.

Das Schwimmbad kann bis auf Weiteres erst ab 10 Uhr geöffnet werden und schließt bereits um 19 Uhr. Besonders für die routinemäßigen Frühschwimmer bedeutet die Einschränkung der Öffnungszeiten eine nachhaltige Beeinträchtigung für das körperliche Wohlbefinden.

Zu wenig Fachkräfte

Bürgermeister Thomas Schäuble erläutert in einem Pressegespräch die schon fast dramatische Personalsituation im Freischwimmbad. Die seit der Corona-Pandemie prekäre Personalsituation verschärfte sich zusätzlich durch den Weggang eines Fachangestellten. Deshalb stünden für die technische Betreuung der Einrichtung und für die Beckenaufsicht seit 1. Juli nur noch Wolfgang Kromer als Schwimmmeister für Bäderbetriebe und Abdo Chergui Kharbouch als fest angestellter Rettungsschwimmer zur Verfügung, erläutert Schäuble. Mit Jan Müller gehört außerdem ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im ersten Lehrjahr zum derzeitigen Personalbestand.

Das Freibad Lauchringen Das Freibad ist mit einem Erlebnisbereich (Wasserspiele, Wildwasserkanal und der 79 Meter langen Riesen-Rutsche), Sprudelsitzen und Sprudelliegen, einen Kleinkinder-Bade- und Spielbereich, ein 50-Meter-Sportbecken und einem Sprungturm-Becken ausgestattet. Es gibt eine große Liegewiese, ein Beachvolleyball-, Basketball- oder Kleinfußballfeld sowie Slacklines. Der Einzeleintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Rentner 4 Euro, Jugendliche (6 bis 16 Jahre) zahlen 2,50 Euro. Informationen unter der Telefonnummer 07741 13 39 oder per E-Mail an freibad@lauchringen.de.

„Wir sind darauf angewiesen, vor allem an Wochenenden bei erhöhtem Badebesuch zusätzliches Aufsichtspersonal zu finden, das bei der Beckenaufsicht unsere Beschäftigten unterstützen kann. Dafür kommen einerseits ausgebildete Rettungsschwimmer mit entsprechender Lizenz, andererseits aber auch Hilfskräfte in Betracht, die die Rettungsschwimmer unterstützen können“, erklärt Schäuble.

DLRG kann Vakuum nicht ausfüllen

Die DLRG sei derzeit leider nicht in der Lage, das Vakuum mit ausgebildeten Rettungsschwimmern abzudecken. Daher werden jetzt händeringend Rettungsschwimmer gesucht. Voraussetzung ist das DLRG-Rettungsschwimmer-Abzeichen in Silber (nicht älter als zwei Jahre) und eine Ausbildung in der Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Entsprechend dem allgemeinen Trend haben sich nach der Corona-Zeit auch im Lauchringer Schwimmbad die durchschnittlichen Besucherzahlen auf einem etwas tieferen Niveau eingependelt.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr besuchen an Wochentagen durchschnittlich 500 Badegäste das Freischwimmbad. An Wochenenden liegen die Zahlen bei etwa 1200 bis 2000 und können an Spitzentagen die 2000er-Grenze auch deutlich überschreiten.

Weniger Jugendliche besuchen Freibad

Die möglichen Ursachen für die Reduzierung der Besucherzahlen seien vielfältig, resümiert der Gemeindechef. Man vermutet die Ausweitung der Schulzeiten oder auch geändertes Freizeitverhalten der Jugend.

„Auffällig ist der deutliche Einbruch der Besucherzahlen bei den Jugendlichen“, erläutert Schwimmmeister Wolfgang Kromer, der über die Ursachen auch nur spekulieren könne. Die derzeit angestrebte Personalverstärkung wird in erster Linie temporär bis zum Ende der aktuellen Freibadsaison benötigt, die voraussichtlich am 15. September endet.

Für das kommende Jahr benötigt die Gemeindeverwaltung eine weitere Fachkraft für Bäderbetriebe, da bei Wolfgang Kromer der Ruhestand ansteht. Hierfür sei derzeit noch keine Lösung in Sicht konstatiert Wolfgang Kromer abschließend.

Und wie sieht es mit den anderen Freibädern im Kreis Waldshut aus?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Bäder im östlichen Landkreis gibt es hier. Einen Blick in den Westen des Landkreises können Sie hier werfen.