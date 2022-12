von Sandra Holzwarth

Das Projekt „Powerfrauen – Migration gestalten“ ist beendet. Zehn Monate lang wurde das mit Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) in Baden-Württemberg finanzierte Programm vom Familienzentrum Lauchringen angeboten. Der Abschluss wurde evangelischen Gemeindehaus in Lachringen gefeiert.

Die Resonanz war groß: 80 Teilnehmerinnen nutzten die vielfältigen Möglichkeiten, die Projektleiterin Monika Studinger den Frauen im Rahmen des Projektes zur Integration angeboten hatte. Unterstützt wurde sie dabei von einer Steuergruppe, die im Hintergrund agierte.

Zu den Angeboten gehörte unter anderem auch das gemeinsame interkulturelle Kochen, das bei den Frauen aus ganz unterschiedlichen Kulturen großen Anklang fand. Daher wurde der offizielle Projektabschluss mit einem großen internationalen Buffet, zu dem viele Teilnehmerinnen Spezialitäten aus ihrem Land beisteuerten, gefeiert.

Die Powerfrauen mit den Organisatoren und Unterstützern des Projektes. Auch in Zukunft soll es regelmäßige Treffen geben, die dank Ehrenamtlichem Engagement möglich werden. | Bild: Holzwarth, Sandra

Monika Studinger begrüßte neben den Projektteilnehmerinnen auch Gäste des Familienzentrums (Faz) und des Diakonischen Werks sowie Referentinnen und die Mitglieder der Steuergruppe. In der Ansprache wurde spürbar, wie sehr Monika Studinger und die Teilnehmerinnen in den vergangenen Monaten zusammengewachsen sind. „Wir haben vieles miteinander erlebt und geschaffen. Ihr habt viel Deutsch gesprochen und werdet immer besser“, lobte die Projektleiterin. Neben Integration in den Alltag, Austausch und Spracherwerb ist für sie ein weiteres Ziel, die Migrantinnen für den Arbeitsmarkt zu stärken.

Andreas Harder, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Hochrhein, Träger des Faz, bedankte sich bei allen Beteiligten, Organisatoren und Referenten. „Mit diesem großartigen Projekt hat das FAZ auf die aktuelle Lage reagiert und bot Frauen, die in unser Land kommen, eine wertvolle Unterstützung“, lobte Harder. An die Teilnehmerinnen gewandt bedankte er sich, dass sie das Projekt geprägt und mit Leben erfüllt haben.

Ulla Hahn, Leiterin des Familienzentrums, freute sich über das gelungene Projekt, welches sie für das FAZ beantragt hatte: „Powerfrauen-Migrantinnen stärken ist ein so wichtiges Projekt. Gerade Frauen haben Unterstützung nötig, weil sie es aufgrund ihrer kulturellen Hintergründe oft nicht so einfach haben“, erklärt sie. Aber: „Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir es über einen längeren Zeitraum hätten anbieten können.“

Der Förderzeitraum läuft zum Ende des Jahres aus, doch das Projekt soll damit nicht zu Ende gehen: Projektleiterin Monika Studinger und Maria Lichtsteiner, die als Partnerin die Kochevents unterstützt hat, wollen das Projekt in kleinerem Rahmen ehrenamtlich weiterführen und für die Teilnehmerinnen einmal monatlich ein Treffen anbieten. „Für die Frauen ist es so wichtig, dass sie weiterhin regelmäßig zusammenkommen. In den vergangenen zehn Monaten haben wir viel erreicht, konnten Zusammenhalt und Kommunikation unter den Frauen stärken, Integration sowie Sprache fördern und Potenziale wecken, das wollen wir einfach auch weiterhin ermöglichen.“

So geht es weiter „Powerfrauen – Migrantinnen stärken“, wird ab Januar ehrenamtlich weitergeführt. Wer als Teilnehmer dazukommen oder finanziell unterstützen möchte, kann sich an Ulla Hahn im Familienzentrum Lauchringen oder direkt an Monika Studinger wenden. Kontakt per Telefon (0171/303 48 05) oder E-Mail (mail@monika-studinger.de).

Da die finanziellen Mittel künftig fehlen, hoffen die Organisatorinnen auf Spenden. Erste Unterstützung sicherte Pfarrer Matthias Hasenbrink zu, der für die Kochaktionen den evangelischen Pfarrsaal zur Verfügung gestellt hatte und diesen auch für die Zukunft anbot. Auch im Faz haben die Frauen weiterhin die Möglichkeit sich zu treffen, so wie es im Rahmen des Projektes jeden Mittwoch angeboten wurde.

Die Steuergruppe zog im Hintergrund alle wichtigen Fäden für das Projekt (von links) Monika Viecenz, Ulla Hahn, Steffi Ebe, Celine Malter, Andreas Harder und Monika Studinger. | Bild: Olha Panina

„Der spannende und inspirierende Austausch bei unseren wöchentlichen Treffen war sehr wichtig“, betonte Monika Studinger. Dort habe sie von den Sorgen der Frauen erfahren und konnte das Angebot im Rahmen des Projektes individuell weiterentwickeln. „Wir haben uns an den Wünschen und Nöten der Frauen orientiert und entsprechend Möglichkeiten geschaffen, um sie zu fördern und in der Zukunft auch eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.“

Neben den regelmäßigen offenen Treffs wurden für die Teilnehmerinnen fünf Deutschkurse initiiert, Berufsorientierungs-Workshops, Mentoring und intensive Einzelfallberatungen angeboten. Bei den Kochtreffs hatten die Frauen Gelegenheit, mit anderen Frauen aus der Gruppe gemeinsam Spezialitäten ihres Landes zuzubereiten und gemeinsam zu genießen. Für die Betreuung der Kinder sorgte während der Treffen Susanne Abdelwahed.Um die Sommerpause zu überbrücken, hatte Monika Studinger auch eine Ferienwoche mit bunten Aktionen und Ausflügen organisiert.

Monika Studinger und Maria Lichtsteiner haben aus den Rezepten und Bildern der Kochevents ein Buch kreiert, welches alle Beteiligten zum Abschluss geschenkt bekamen. | Bild: Holzwarth, Sandra

„Es war ein wirklich bereicherndes Projekt für alle und schön zu erleben, wie sich die Powerfrauen bei allen Aktivitäten und Angeboten aktiv eingebracht haben“, freut sich Monika Studinger. Gemeinsam mit Maria Lichtsteiner hatte sie aus den Rezepten und Bildern der Kochevents ein Buch kreiert, welches sie allen Beteiligten zum Abschluss schenkten.