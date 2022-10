von Alfred Scheuble

Bei herrlichem Herbstwetter wurde der Lauchringer Herbstmarkt zu einem großen, bunten Marktplatz der frohgelaunten Begegnungen. Unter dem Motto „Einkaufen mit allen Sinnen“ hatten die vielen Marktbesucher am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr Gelegenheit, an den vielfältigen Marktständen vorbei zu bummeln, sich beraten und inspirieren zu lassen, das ein oder andere einzukaufen und schließlich auch die vielen Verlockungen für den Gaumen zu genießen. Der Markt wurde so zu einem herbstlich-sinnlichen Sonntagserlebnis.

Zum Pause machen: Diese junge Familie aus Detzeln saß beim Herbstmarkt in Lauchringen Probe im Holzfass. | Bild: Alfred Scheuble

Die 26 Mitgliedsbetriebe des Handel- und Gewerbekreises haben an den 45 Marktständen in der Hauptstraße, im Riedpark und in Oberlauchringen einiges auf die Beine gestellt. Besondere magnetische Wirkung hatte das „Hochzeitsgässle“ mit den vielen Infoständen und Ausstellern der Hochzeits-Event-Ausstatter. Hier konnten die Besucher nicht nur dem Duft der Hochzeitsrosen erleben, sondern den riesigen Hochzeitsmarkt unter die Lupe nehmen.

Der Veranstalter Der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis wurde am 14. Juli 1997 gegründet und hat aktuell 83 Mitgliedsbetriebe aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie, Industrie und Handel. Ziel des Vereins ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Attraktivität des Einkaufortes Lauchringen. Vorsitzende ist Stephanie Lovisi, ihr Stellvertreter Benjamin Scholz-Tautz.

Ein ganz anderes sinnliches Ereignis gab es für die Besucher im Schuhhaus Mutter. Dort konnten die Besucher an neun Stationen die neuen Materialien der Herbst-/Winterkollektion ertasten und dabei auch etwas gewinnen. Die Kinder erfuhren im Spielwarenladen „Holzwurm“, wie eine Gravur entsteht.

Die Kleinen konnten außerdem mit dem Bähnle fahren und im Karussell ihre Runden. Im Riedpark warteten schließlich Aktionen von Gabis Kinderwelt, eine Hüpfburg, ein Glücksrad, eine Tüte Popcorn und vieles mehr auf Groß und Klein.

Zum Erleben: Mal mit einer echten Dampfeisenbahn fahren – diesen Wunsch konnten sich viele Kinder beim Lauchringer Herbstmarkt erfüllen. | Bild: Alfred Scheuble

Etliche Marktbesucher nutzten auch das Angebot „Radfahren mit allen Sinnen“, des Autohauses Binner. Letztlich lockte noch ein Gewinnspiel zum Mitmachen.

Die Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises, Stephani Lovisi, stellte mit ihrem Team an drei Hauptstationen Fühlboxen auf, an denen Gewinnchancen erfühlt und ertastet werden konnten. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, also mit allen Sinnen den Herbstmarkt zu genießen, das wurde für die Gastgeber und Gäste zu einem schönen Sonntagserlebnis.

Zu Gewinnen: Das Wetter und auch das Glücksrad spielte eine große Rolle am Sonntagsverkauf in Lauchringen. Links ist die Vorsitzende des Handel- und Gewerbekreises Lauchringen, Stephanie Lovisi. | Bild: Alfred Scheuble

Die Organisatoren des Herbstmarktes durften sich über den guten Erfolg und über die vielen strahlenden Gesichter der Marktbesucher freuen.