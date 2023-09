Eine besondere Zäsur gibt es mit dem Abschluss der diesjährigen Sommersaison im Schwimmbad Lauchringen. Der Leiter des Freischwimmbades, Schwimmmeister Wolfgang Kromer, geht nach der Schließung des Freibades am 17. September und Beendigung der Abschlussarbeiten im Freibad in den wohl verdienten Ruhestand.

Allerdings wird der Ruheständler in spe zuerst noch seine zahlreichen Überstunden von mehreren Monaten abbauen und seine noch ausstehenden Urlaubstage in Anspruch nehmen, bevor er im nächsten Jahr dann offiziell in den gesetzlichen Ruhestand verabschiedet wird. Seit knapp 40 Jahren hat Wolfgang Kromer Jahr für Jahr in der jeweiligen Sommersaison von Mitte Mai bis Mitte September bei einer generellen Sieben-Tage-Woche zuerst als Auszubildender und seit 1. Juni 1993 als Betriebsleiter des Freibades seinen Dienst verrichtet.

In jener Zeit musste er auf seinen privaten Urlaub verzichten. Durch die mehrwöchigen Vor- und Nachbereitungszeiten auf dem Freibadgelände und bei den technischen Einrichtungen war er zusätzlich gebunden, sodass die möglichen privaten Urlaube überwiegend in die Winterhalbjahre verschoben wurden. Auf die Frage wie er damit umgegangen sei, meint Kromer: „Diese Besonderheit der privaten Freizeitgestaltung war nur mit großer Unterstützung und dem Verständnis meiner Familie möglich.“ Angefangen habe es im Jahre 1984, als der damalige Bürgermeister Bertold Schmidt ihm diese Berufslaufbahn angeboten habe.

Als damaliger Rettungsschwimmer bei der DLRG sei Schmidt auf ihn aufmerksam geworden und er habe sich als Betriebsschlosser (Werdegang siehe Infokasten) zwischen einem Beruf an öligen Maschinen oder einer Tätigkeit in der freien Natur entschieden. Auch wenn der Beruf des Schwimmmeisters mit besonderen Herausforderungen verbunden sei, würde er aus heutiger Sicht wahrscheinlich wieder die gleiche Entscheidung treffen, meint Kromer. Die größte psychische Belastung sei für ihn die Verantwortung dafür gewesen, dass beim Badebetrieb möglichst nichts passiert. So sei er trotz zahlreicher kleinerer Verletzungen von Badegästen und einiger akuter Rettungseinsätze zum Glück vor tödlich verlaufenden Badeunfällen verschont geblieben. An dem Beruf besonders gereizt habe ihn die Vielfältigkeit der Tätigkeitsgebiete vom sensiblen Umgang mit den Menschen über die Bereiche Technik, Chemie (Wasserqualität), Verwaltung (Personalführung) bis hin zu kleineren medizinischen Versorgungen.

Besondere Herausforderungen in seiner Dienstzeit seien neben einem umfangreichen Aufgabenkatalog die Organisation von mehreren Freibadjubiläen, insgesamt sechs Triathlonnächten und mehreren Kinderspielnachmittagen gewesen. Dankbar erinnert sich Kromer an seine früheren Wegbegleiter Ralf Kaiser, Manuela Knoll, Jörg Lelonek und Roland Wendt, die ihm immer tatkräftig zur Seite standen. Seit dem vergangenen Jahr gehört der Rettungsschwimmer Abdo Chergui Kharbouch zum festen Freibadteam. Ein Nachfolger sei für ihn noch nicht in Sicht, erwähnt Kromer. Mit Wolfgang Kromer geht ein bei den Badegästen hoch angesehener und sehr beliebter Schwimmmeister in den Ruhestand.