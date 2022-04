von Herbert Schnäbele

Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge ist in Lauchringen groß. Zu einem Treffen, organisiert von der Gemeinde Lauchringen und dem Helferkreis für Geflüchtete im Sitzungssaal des Rathauses, kamen rund 60 Bürger. Sie wollen Flüchtlinge aufnehmen, sie bei der Integration unterstützen oder einfach ihre Hilfe anbieten.

Bürgermeister Thomas Schäuble zeigte sich erfreut über die große Zahl der Anwesenden. Besonders begrüßte er das Ehepaar Monika und Horst Studte als Vorsitzende des Helferkreises, sowie die Integrationsmanagerin der Gemeinde Lauchringen, Ines Peter, und Kerstin Studinger als Ansprechpartnerin für die Bürger.

Sie organisierten die Informationsveranstaltung (von links): Bürgermeister Thomas Schäuble, Kerstin Studinger (Ansprechpartnerin für Interessenten), Horst und Monika Studte (Vorsitzende des Helferkreises für Geflüchtete) und Ines Peter (Integrationsmanagerin der Gemeinde Lauchringen). | Bild: Herbert Schnäbele

Derzeit sind in Lauchringen 27 Geflüchtete untergekommen. Nach dem Königssteiner Schlüssel könnten der Gemeinde aber bis zu 130 Geflüchtete zugewiesen werden. „Wie viele tatsächlich zu uns kommen, können wir derzeit gar nicht genau einschätzen“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble. Er lege großen Wert auf die Unterbringung in Wohnungen, eine dauerhafte Unterbringung in Sport- oder Gemeindehallen käme für ihn nicht in Frage, betonte der Bürgermeister, weshalb die Gemeinde dringend Wohnraum suche.

Horst Studte zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der großen Teilnehmerzahl. Unter den Besuchern waren auch drei ukrainische Flüchtlinge, die in Lauchringen aufgenommen wurden. Studte erläuterte zunächst einige grundsätzliche Hilfsmöglichkeiten, wie Merk- oder Informationsblätter über die Gesundheitsversorgung, über die Benutzung von Bus und Bahn, über eine Telefonseelsorge der russisch-orthodoxen Gemeinde in Berlin, sowie über ein Merkblatt der Bundesregierung zu allen relevanten Fragen der Flüchtlingshilfe.

Der Helferkreis für Geflüchtete Der Helferkreis für Geflüchtete in Lauchringen wurde zu Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 ins Leben gerufen. Als erste Vorsitzende fungierte Ann-Katrin Schreiner. Weitere Vorsitzende waren Wolfgang Hackel von der Gemeindeverwaltung und Ines Peter, Integrationsbeauftragte der Gemeinde Lauchringen. Seit 2019 wird der Helferkreis vom vielgereisten und jetzt im Ruhestand befindlichen Lehrerehepaar Monika und Horst Studte geleitet. „Durch längere Auslandsaufenthalte haben wir eine besondere Beziehung zu ausländischen Mitbürgern mit ihren spezifischen Problemen entwickelt“, erläutert Monika Studte ihre gemeinsame Motivation. Kontakt und Informationen Hilfswillige erhalten Auskünfte bei Kerstin Studinger von der Gemeindeverwaltung Lauchringen, Telefon 07741/609221 oder per E-Mail (studinger@lauchringen.de). Weitere Helfer sind jederzeit willkommen.

Bei der Nachfrage von Hilfsmöglichkeiten aus dem Teilnehmerkreis erläuterte die Leiterin des Familienzentrums Hochrhein (FaZ), Ulla Hahn, dass sie bereits vor dem Ukrainekrieg im Rahmen eines von der EU finanzierten Migrantenprojektes für Flüchtlinge Sprachunterricht organisiert habe, der jetzt auch den Ukraineflüchtlingen angeboten werden könne. Das FaZ würde außerdem als Treffpunkt für Geflüchtete jederzeit zur Verfügung stehen.

Online-Unterricht an ukrainischer Schule

Die Schulleiterin der Grundschule Unterlauchringen, Stefanie Netzhammer, gab Einblick in die Planungen für die Integration und den Sprachunterricht für Grundschulkinder. „Wir suchen noch Helferinnen und Helfer mit russischen und ukrainischen Sprachkenntnissen“, appellierte Netzhammer. Laut Horst Studte haben Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse an der Schule am Hochrhein die Möglichkeit, in einem separaten Klassenzimmer am Online-Unterricht ihrer ukrainischen Heimatschule teilzunehmen.

Subia Umatul von der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Tiengen erklärte, dass sie bis zu 20 Helferinnen organisieren könne. Auch die Vorsitzende des Turnvereins Lauchringen, Brigitte Weber, die Vertreterin der katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu, Evelyn Baldischwieler und Monika Franck von der Gemeindebücherei erläuterten denkbare Hilfsangebote ihrer Einrichtungen.

Helferkreis koordiniert Hilfsangebote

Zur Koordination aller Hilfsangebote hatten die Verantwortlichen des Helferkreises Listen für Arbeitsfelder vorbereitet, in die sich die hilfswilligen Teilnehmer entsprechend ihrer Neigungen eintragen konnten: Wohnraum/Unterbringung, Sprachkurse und Nachhilfe, ärztliche Versorgung, Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete, Organisation von Spenden, Kontaktmöglichkeiten bei Vereinen, Alltagsbegleitung, Fahrdienste und Betreuung in den verschiedenen Lebensbereichen.

Im Anschluss an die zweistündige Informationsveranstaltung haben sich 45 Teilnehmer in die ausgelegten Listen eingetragen. Für die genannten Arbeitsfelder und Aufgabenbereiche wurden Gruppen eingerichtet. Für alle Einwohner, die Wohnraum anbieten können, garantiert die Gemeinde die Übernahme etwaiger Miet- oder Nebenkosten.

