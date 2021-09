Lauchringen – Neustart für Happy Baby in Lauchringen, Riedstraße 1, beim Wohnparc Dick. Seit dem 1. September ist Christopher Wieland Inhaber des Fachgeschäfts. Er freut sich, nach einer vierwöchigen Umbauphase, auf den Neubeginn am 16. September.

„Für werdende Eltern ist das Angebot an Produkten groß und es gibt viele Fragen. Daher ist eine faire und ehrliche Fachberatung sehr wichtig“, so Christopher Wieland. Sein Team aus sieben gut geschulten Mitarbeiterinnen (sechs Mitarbeiterinnen hat er übernommen) nimmt sich die Zeit, die Fragen der Kunden freundlich und kompetent zu beantworten. Neu an Bord ist Julia Wegmann, Assistenz der Geschäftsleitung, die das Team unterstützen wird. Der Firmeninhaber hat bereits vier Fachmärkte (Fressnapf). Für ihn bedeutet das neue Geschäft eine Bereicherung.

„Service und Fachberatung sind bei beiden Branchen gleich wichtig, denn die Kunden kommen mit vielen positiven Emotionen zu uns. Wir möchten die Kunden begeistern und Ihnen mit einer fairen und ehrlichen Beratung zur Seite stehen. Der Einkauf bei uns soll ein Erlebnis für die Kunden werden, sodass Sie gerne wieder kommen“, so Christopher Wieland. Daher ist ihm wichtig, dass seine Mitarbeiterinnen immer auf dem neusten Stand sind und fachlich kompetent beraten können.

Der Spezialist für Babybedarf bietet auf zwei Etagen alles rund ums Baby an. Auf 700 Quadratmetern finden Kunden hier eine große Auswahl an Kinderwagen, Autositzen, Bobby-Cars, alles rund ums Schlafen und Wickeln sowie Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 110. Das Sortiment ist breit gefächert und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Ein großes Angebot an Spielsachen und vielem mehr sorgt dafür, dass Oma und Opa, Tanten und Onkel hier das passende Geschenk finden. Neu im Sortiment sind jetzt auch Kinderschuhe bis Größe 27.

Happy Baby ist eine Marke unter dem Dach der EK-Servicegroup, eine der größten europäischen Einkaufsgemeinschaften mit 4000 Handelspartnern in Europa. „Wir sind kein Franchise-Unternehmen, aber wir segeln gerne unter der Marke Happy Baby“, erklärt Christopher Wieland. „Die EK-Servicegroup bietet seinen Partnern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot an, sodass wir uns mehr auf unsere Kunden konzentrieren können.“

Als besonderen Service akzeptiert das Geschäft auch die Gutscheine und Ausfuhrscheine vom Voreigentümer.

Eröffnung

Coronabedingt wird es am Donnerstag, 16. September, keine große Eröffnungsfeier geben. Dafür gibt es aber vom 16. bis 18. September auf das gesamte Sortiment einen Rabatt von zehn Prozent sowie auf einzelne Artikel bis zu 50 Prozent. Interessant für Kunden, die auf der Suche nach einem Kinderwagen von ABC-Design sind: Es gibt an diesen drei Tagen beim Kauf eines Kinderwagens einen Winterfußsack gratis dazu.