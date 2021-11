von Herbert Schnäbele

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wird die seit Jahren durchgeführte Weihnachtswunschaktion in Lauchringen, Tiengen und Wutöschingen stattfinden. Zur Koordination der Vorbereitungen und Bekanntgabe der Abgabetermine (siehe Kasten) trafen sich die Verantwortlichen der Gemeinden Lauchringen und Tiengen, des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen, sowie der Wirtschaftsjunioren Hochrhein zum Vorbereitungsgespräch im Rathaus Lauchringen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Schäuble erläuterten die Projektverantwortlichen der Veranstalter im einzelnen das Prozedere, das sich seit Jahren bewährt hat und das lediglich bedingt durch Coroana in geringem Umfang verändert werden musste. Für die Durchführung der Aktion zeichnen bei der Gemeinde Lauchringen Dominik Preiser und bei der Gemeinde Wutöschingen Andrea Dackau verantwortlich. Beim Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen ist Toni Elbert der Projektbeauftrage zusammen mit der Vertreterin der Wirtschaftsjunioren Hochrhein, Nicole Gut.

Bürgermeister Georg Eble zeigte sich erfreut, dass die Aktion in ähnlicher Weise mehr und mehr auch von umliegenden Gemeinden oder Organisationen übernommen wird. Die Idee dieser Geschenkaktion entstand erstmals im Jahre 2008 in der Gemeinde Lauchringen. Bereits ein Jahr später hat sich die Gemeinde Wutöschingen angeschlossen und seit dem Jahre 2011 engagiert sich der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Hochrhein für den Bereich Tiengen. „Wir freuen uns, bereits zum elften Mal an der Aktion in größerem Umfang teilnehmen zu können, denn die Resonanz ist nach wie vor sehr gut“, erklärt Toni Elbert.

Von den rund 200 angeschriebenen Familien mit rund 350 Kindern hätten sich deutlich über 50 Prozent mit Kinderwünschen zurück gemeldet, erklären die Projektverantwortlichen. Dabei sei ein deutlicher Trend zu Schuhen, Kinderkleidung und Gutscheinen erkennbar. Wie im vergangenen Jahr können die Wunschzettel im durchschnittlichen Wert von 25 Euro bei den Rathäusern in Lauchringen und Wutöschingen abgeholt werden. Für den Bereich Tiengen unterhält der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Hochrhein wieder einen Stand in der Fußgängerzone in Tiengen, an dem die Wunschzettel direkt erworben werden können. Nun hoffen die Veranstalter, dass sich wieder genügend Spender finden, damit die Aktion einmal mehr zu einem vollen Erfolg werden kann.

Ablauf der Aktion

Gemeinde Lauchringen: Die Wunschzettel können ab dem 24. November beim Bürgerservice im Rathaus abgeholt werden. Die von den Spendern besorgten Geschenke sollen bis spätestens 18. Dezember dort abgegeben werden. Das Team im Rathaus übernimmt die Verpackung und Verteilung der Geschenke kurz vor Weihnachten. Vom 24. bis 26. November können die Wunschzettel auch telefonisch (07741/60 95 31) oder per E-Mail (preiser@lauchringen,de) bestellt werden.

Solche oder ähnliche Wunschzettel, wie sie vor Corona am Weihnachtsbaum des Adventsmarktes in Lauchringen angebracht waren, können jetzt abgeholt werden.

Gemeinde Wutöschingen: Hier können die Wunschzettel ebenfalls ab dem 24. November, 17 Uhr, am Weihnachtsbaum beim Rathaus abgenommen werden. Die besorgten Geschenke müssen dann bis spätestens 10. Dezember beim Rathaus abgegeben werden, damit sie dort verpackt und in der Woche vor Weihnachten verteilt werden können.

Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen: Beim Kiwanis Club können die Wunschzettel im Wert von 25 Euro am Samstag, 27. November, von 10 bis 14 Uhr an einem Verkaufsstand in der Fußgängerzone in Tiengen (gegenüber von Jürgens Mode) direkt erworben werden. Die Besorgung der Geschenke, die Verpackung und Verteilung übernehmen die rund 30 Helfer des Kiwanis Clubs und der Wirtschaftjunioren Hochrhein.