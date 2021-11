von Tina Prause

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen aktuell noch auf Hochtouren. Nachdem die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund von Corona abgesagt werden musste, freut sich der hiesige Handels- und Gewerbekreis in diesem Jahr für die Bürger ein Angebot präsentieren zu können.

Erstmals an einem Freitag

In diesem Jahr wird erstmals an einem Freitag der Adventsmarkt auf dem Gemeindeparkplatz aufgebaut werden. Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen hat sich bewusst dafür entschieden, den bisher am Donnerstag vor dem ersten Advent angebotenen Markt ab diesem Jahr am Freitag auszurichten. „Wir wollen den Besucherinnen und den Besuchern ermöglichen, die Woche gemütlich ausklingen zu lassen und entspannt in das erste Adventswochenende starten zu können“, erklärt Stephanie Lovisi, Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreis die Beweggründe.

Reiner Handwerkermarkt

Unter den Ausstellern befinden sich Vereine und regionale Anbieter, die beispielsweise mit selbst gebastelten weihnachtlichen Dekorationen, Plätzchentüten und Linzer ein klassisches, wie auch abwechslungsreiches Sortiment anbieten. Die Stände laden zum Entdecken ein, wollen mit ihren Angeboten und Dekorationen zum ersten Mal in diesem Jahr eine weihnachtliche Stimmung zaubern.

Lediglich auf den gastronomischen Bereich musste kurzfristig verzichtet werden. „Es wird kein Essen und Trinken geben. Wir präsentieren einen reinen Geschenk- und Handwerkermarkt“, informiert Stephanie Lovisi und resümiert: „Wir sind dennoch froh, dass der Adventsmarkt in der nun finalen Form stattfinden darf“. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren die immer stärker steigenden Infektionszahlen und eine Sorge vor Überlastung des Gesundheitssystems.

„Wir standen in den vergangenen Tagen in engster Abstimmung mit der Gemeinde“, fasst die Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf Corona zusammen. Auf Basis der aktuellen Vorgaben und des daraus resultierenden minimierten Angebots darf das Areal des Adventsmarktes ohne Einzäunung stattfinden. Kontrollen der 2G-Regeln müssen nicht durchgeführt werden, da kein gastronomisches Angebot vorgesehen ist. „Wir möchten den Ausstellern die Möglichkeit geben, ihre adventlichen Dekorationen und auch die entsprechenden Basteleien und Süßes an ihre Kunden weitergeben zu können und sind sicher dass diese Dinge dann auch zuhause Freude machen“, sagt Stephanie Lovisi abschließend.

Stephanie Lovisi (45) ist seit 2019 Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen e.V. Nachdem im vergangenen Jahr nahezu alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, hofft die Versicherungsmaklerin auf einen „so weit wie möglich“ normalen Start in die Adventszeit.